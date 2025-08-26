La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto | En vivo

Los proyectos termosolares generarán energía sin intermicencias.

Se descarbonizará el sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles.

Aprovechar los recursos solares para la autosuficiencia y nuevas cadenas de valor.

También se promoverá la innovación tecnológica nacional.

Esta tecnología concentrará en espejos móviles la energía solar y posteriormente la transmitirá a un receptor ubicado en una torre central que se encargará de la distribución a tanques de almacenamiento térmico que generará vapor que hará funcionar turbinas que generarán energía que será lleva a transformadores a centros lejanos.