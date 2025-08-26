La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto | En vivo

Autosuficiencia energética
México importa demasiado gas natural, por ello, se requiere fortalecer la soberanía y generar energía a través del sol con tecnología como la termosolar que es mucho más eficiente que la de los paneles fotovoltaicos.
En el país se genera toda la electricidad que se consume, la idea es reducir la dependencia.
CFE subsidia las tarifas energéticas, con 100 mil millones de pesos, para no cobrar el costo real de la energía y para hacerlo sustentable es ahorrando energía, por ello, este tipo de planes, dijo al referenciar la creación de plantas termosolares.
La mandataria se comprometió a revisar la situación de las clínicas y hospitales del ISSSTE, en Baja California Sur, tras acusaciones de irregularidades administrativas y burocráticas en su funcionamiento.
Hay zonas que en verano tienen tarifas especiales, indicó la presidenta, quien indicó que el proyecto de las termosolares es para disminuir los costos, y de salir exitoso, se replicará en otros lugares.
La mejor tecnología
Emilia Calleja, titular de la CFE, resaltó lo siguiente:
- Se trata de la mejor tecnología que existe actualmente para el aprovechamiento de la energía solar para generar energía eléctrica.
- Dará confiabilidad a todo el sistema de Baja California Sur cuyas condiciones permitirán sacar el mejor provecho.
- Cada central será de 50 MW cada una.
- Estará en operación 11 horas continuas.
- Ocuparán una extensión de 240 a 480 hectáreas.
- Su construcción llevará 48 meses para su desarrollo.
Funcionamiento termosolar
Jorge Islas, subsecretario de planeación y transición energética de la CFE, destacó que:
- Los proyectos termosolares generarán energía sin intermicencias.
- Se descarbonizará el sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles.
- Aprovechar los recursos solares para la autosuficiencia y nuevas cadenas de valor.
- También se promoverá la innovación tecnológica nacional.
- Esta tecnología concentrará en espejos móviles la energía solar y posteriormente la transmitirá a un receptor ubicado en una torre central que se encargará de la distribución a tanques de almacenamiento térmico que generará vapor que hará funcionar turbinas que generarán energía que será lleva a transformadores a centros lejanos.
- En varias regiones del mundo se aplica esta tecnología confiable que puede ser incorporada al desarrollo nacional y en el fortalecimiento de la soberanía energética.