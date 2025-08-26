México

Así luce físicamente Julio César Chávez Jr. tras salir de la cárcel federal del estado de Sonora: “Se ve afectado”

De acuerdo con Rubén Fernando Benítez, su abogado, esta condición fue posible porque la Fiscalía no solicitó la imposición del dispositivo

Por Marco Ruiz

Así luce físicamente Julio César Chávez Jr. tras salir de la cárcel federal del estado de Sonora: “Se ve afectado” ( Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS )

Julio César Chávez Jr., ex campeón mundial de boxeo, obtuvo la libertad condicional el domingo 25 de agosto tras abandonar el Cefreso 11 de Sonora. Tras su salida, en redes sociales cientos de internautas aseguran que su estado físico luce ‘afectado’ tras haber sido trasladado de Estados Unidos.

Salió del penal federal sin brazalete electrónico, a pesar de encontrarse sujeto a un proceso penal por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. De acuerdo con Rubén Fernando Benítez, su abogado, esta condición fue posible porque la Fiscalía no solicitó la imposición del dispositivo. “No tiene brazalete, Fiscalía no lo pidió y pues yo evidentemente tampoco y por nada lo haría”, reveló el defensor a Luis Cárdenas, periodista que documentó la salida del pugilista.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal Penal en Hermosillo, el juez resolvió que Chávez Jr. enfrente el proceso en libertad, tras determinarse que la acusación de la Fiscalía, basada en evidencias como una llamada telefónica entre personas no identificadas, no justificaba su permanencia en prisión preventiva. Durante la próxima investigación complementaria, que se extenderá tres meses, se definirá si la Fiscalía avanza con una acusación formal o archiva el caso.

De acuerdo con Rubén Fernando Benítez, su abogado, esta condición fue posible porque la Fiscalía no solicitó la imposición del dispositivo (X/ @USEmbassyMEX )

Imagen afectada tras la detención: &nbsp;Julio César Chávez Jr.&nbsp;

A su salida del penal, las primeras imágenes difundidas de Julio César Chávez Jr. generaron comentarios sobre su aspecto físico. En fotos y videos compartidos en redes sociales y plataformas especializadas como Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, se observa al boxeador con semblante serio, rasgos marcados de fatiga y visiblemente delgado.

Integrantes de su entorno confirman que las semanas de privación de la libertad y la incertidumbre por su situación migratoria y legal en Estados Unidos impactaron su estado. Chávez Jr. apareció poco después reunido con su familia en Hermosillo, mostrando señales de desgaste relativas al proceso penal enfrentado.

En la previa de su detención, el pugilista había sostenido una pelea contra Jake Paul el 28 de junio, donde perdió por decisión unánime. Tras la derrota y la detención por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), fue trasladado a un centro penitenciario en California antes de ser deportado a México, lo que añadió presión emocional y física.

Imagen afectada tras la detención:  Julio César Chávez Jr.  Foto: ICE

El retorno de Julio César Chávez Jr. a los entrenamientos en Hermosillo

Pese al impacto de las últimas semanas, Chávez Jr. comenzó a recuperar su rutina profesional. Este lunes acudió al Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, en la colonia San Benito de Hermosillo, para retomar entrenamientos, tal como muestran imágenes difundidas en redes sociales. En los videos, el ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) luce motivado portando guantes y realizando ejercicios, aunque su complexión refleja el desgaste que acompaña el reciente episodio judicial.

La decisión judicial, dictada por el juez Enrique Hernández Miranda, le permite permanecer en libertad condicional bajo ciertas restricciones. Chávez Jr. tiene prohibido salir del país en tanto continúe el proceso, y la fecha de la próxima audiencia para la investigación complementaria quedó establecida para el lunes 24 de noviembre.

El retorno de Julio César Chávez Jr. a los entrenamientos en Hermosillo (IG/ @coliseoboxingclub)

El caso de Julio César Chávez Jr. sigue bajo la lupa de la opinión pública y las autoridades mexicanas. Si la Fiscalía reúne pruebas suficientes en el plazo otorgado, el boxeador podría enfrentar un juicio por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de armas. Por el momento, la defensa sostiene que las pruebas presentadas son conjeturas sin sustento sólido. El ambiente de tensión y la atención mediática marcan la vida del pugilista, mientras intenta reinsertarse en el boxeo profesional y mantenerse cerca de su familia tras superar semanas de reclusión y desgaste físico y emocional.

