Ninel Conde presume que su número de seguidores creció tras La Casa de los Famosos México: “Entonces por qué me eliminaron?”

El ‘Bombón Asesino’ compartió información sobre cómo se movieron sus redes sociales durante su estancia en el reality

Por Adriana Castillo

(Captura programa Hoy)
(Captura programa Hoy)

Ninel Conde se convirtió en la tercera habitante eliminada de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ tras protagonizar varias polémicas con sus compañeros.

“21 días es suficiente para cambiar hábitos, una semana allá adentro es como un mes y medio, el tiempo se vuelve lento. Es como algo que te tienes que ir desprendiendo poco a poco”, declaró en el programa ‘Hoy’.

Representante de Ninel Conde habría
Representante de Ninel Conde habría negociado su salida de La Casa de los Famosos México: “Contención de daños” (Fotos: ViX)

Ninel Conde presume su impacto en redes tras ‘La Casa de los Famosos México’

La salida del ‘Bombón Asesino’ del reality show no solo conmocionó a los fanáticos del programa, también a la arista, quien no dudó en compartir una tabla de datos sobre el impacto que tuvo en redes sociales durante su estancia en la casa.

Durante las tres semanas que permaneció la artista permaneció aislada, aumentaron las visualizaciones en sus redes sociales, así como las interacciones y el número de seguidores.

“¿Cómo fue? ¿Y entonces?“, escribió.

(IG: @ninelconde)
(IG: @ninelconde)

De esta manera, Ninel Conde dejó entrever el desconcierto que le causó haber sido eliminada de la competencia en la tercera semana.

Eso no fue todo, también publicó una encuentra realizada por la cuenta de Instagram Team Realitys, donde supuestamente Facundo tenía menos apoyo del público que ella.

(IG: @ninelconde)
(IG: @ninelconde)

Eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’ |Lista

Hasta el momento, solo tres participantes han abandona la competencia por decisión del público. Ellos son:

  • Olivia Collins
  • Adrián Di Monte
  • Ninel Conde
Galilea montijo fue quien presentó
Galilea montijo fue quien presentó en la rueda de prensa del 22 de junio a dos de los participantes del Reality Show La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Galilea Montijo queda impactada tras ver al esposo de Ninel Conde

El ‘Bombón Asesino’ asistió como invitada especial al programa ‘Hoy’ horas después de abandonar la casa. Ahí, habló sobre su experiencia dentro del reality, así como de algunos momentos divertidos que protagonizó con sus compañeros.

Fue en ese espacio en donde Galilea Montijo -conductora de ‘Hoy’ y ‘La Casa de los Famosos México’- elogió al esposo de la cantante.

“Con ese esposo guapo que tienes, que ya lo vi de lejos, qué hacías adentro de la casa”, dijo la presentadora.

La actriz y cantante habría
La actriz y cantante habría puesto varias condiciones tras su salida de La Casa de los Famosos México. Créditos: Instagram/@lacasafamososmx

“Es que nosotras tenemos buen gusto”, respondió Ninel.

