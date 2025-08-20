Christian Nodal, Belinda y Ángela Aguilar se encuentran de nuevo en los Premios Juventud 2025: estos son los nominados

Una vez más, una ceremonia de premiación podría poner en la mira a la pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ambos se encuentran nominados en distintas categorías de los Premios Juventud 2025, junto a figuras como Belinda, Peso Pluma, Natanael Cano, Bad Bunny, Feid, Los Tigres del Norte y prácticamente todo personaje de la música latina que ha sido relevante durante este año.
Premios Juventud anunció la lista de sus nominados para su edición número 22, con el llamativo liderazgo de Bad Bunny y Danny Ocean con seis postulaciones cada uno.
La organización reveló a los artistas que competirán por el reconocimiento juvenil más influyente de la música y la cultura pop latina. Bad Bunny y Danny Ocean encabezan la selección, seguidos por Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, quienes obtuvieron cinco nominaciones cada uno.
El evento busca reflejar los intereses diversos de la nueva generación, abarcando no sólo la música sino también televisión, redes sociales, streaming y fenómenos contemporáneos de la cultura pop.
La edición 2025 introducirá el tema “Evolucionando al ritmo de la música”, bajo el cual se reconocen tendencias y logros relevantes en distintos ámbitos. Premios Juventud amplía el abanico de categorías, sumando este año un total de 41: treinta en el rubro musical, tres dedicadas a televisión y streaming, y ocho a creadores de contenido en redes sociales, doblando la cifra respecto a ediciones anteriores.
Entre las principales novedades se encuentra la llegada de ocho categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que busca reconocer las mezclas entre el folclor mexicano y otros géneros globales; Mejor Canción Pop/Rítmica, reservada para fusiones de pop y música electrónica; y Afrobeat Latino del Año, que apunta a destacar la influencia de este género en la música latina contemporánea.
Se suman también premios como #GettingReadyWith, enfocado en creadores de moda y belleza; Podcast del Año; Stream Que Nos Pegó, para contenidos virales en plataformas digitales; #ModoAvión, que distingue a quienes promueven el turismo y la exploración; y POVFutbolero, que reconoce el ingenio de los aficionados al fútbol convertidos en generadores de contenido.
Este año, la premiación hace especial énfasis en el papel de los creadores digitales, al duplicar las categorías dedicadas a este sector gracias a la evaluación de un grupo de expertos. En total, 231 artistas han sido nominados para la edición 2025, reflejando la amplitud y diversidad de la escena juvenil en el mundo hispanohablante.
La gala de Premios Juventud tendrá lugar en el Centro de Convenciones Figali, punto emblemático de la capital de Panamá. La conducción principal estará a cargo de Clarissa Molina, mientras que los nombres de los demás anfitriones se darán a conocer próximamente. El programa dará inicio con el pre-show “Noche de Estrellas de Premios Juventud”, que antecederá a la transmisión principal.
Los ganadores de las distintas categorías serán elegidos mediante voto popular. El público puede participar a través de la página oficial premiosjuventud.com hasta el 1 de septiembre de 2025.
La ceremonia será transmitida en vivo el 25 de septiembre a las 19:00 horas, horario Ciudad de México, simultáneamente por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
LISTA COMPLETA DE NOMINADOS
Artista Premios Juventud del Año
Bad Bunny
Beéle
Carín León
Karol G
Myke Towers
Natti Natasha
Netón Vega
Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Mau y Ricky
Morat
Rawayana
La Nueva Generación Femenina
Aria Bela
De La Rose
Mari
Yailin La Más Viral
Yami Safdie
Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
Alex Ponce
Alleh
Beéle
Ca7riel & Paco Amoroso
DND
Kapo
La Cruz
Leo Rizzi
Roa
Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
Calle 24
Camila Fernández
Clave Especial
Esaú Ortiz
Kevin Aguilar
Línea Personal
Macario Martínez
Netón Vega
Tito Double P
Victor Mendivil
Girl Power
“Amiga Date Cuenta” – Ha“El Cielo Te Mandó Para Mi” – HaAsh
“Lo Que Nos Faltó Decir” – Jesse & Joy
“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
“Roma” – Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
A Mucha Honra – Thalia
El Viaje – Luis Fonsi
Haashville – Ha*Ash
Hotel Caracas – Mau y Ricky
Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
Milagro – Sebastián Yatra
Panorama – Reik
Reflexa – Danny Ocean
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Ya Es Mañana – Morat
Tropical Hit
“Ale Ale” – Marc Anthony
“Baile Inolvidable” – Bad Bunny
“Desde Hoy” – Natti Natasha
“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
“Fuera De Lugar” – Venesti
“How Deep Is Your Love” – Prince Royce
“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
“Llorar Bonito” – Luis Figueroa
“Raíces” – Gloria Estefan
“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
Tropical Mix
“Capaz (Merengueton)” – Alleh & Yorghaki
“El Caballito” – Fariana & Oro Solido
“Es Un Secreto” – Christian Alicea ft. Dj Buddha
“Hoy No Me Siento Bien” – Alejandro Sanz & Grupo Frontera
“La Culpa” – Kany García & Rawayana
“Ohnana” – Kapo Ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
“Santa Marta” – Luis Fonsi & Carlos Vives
“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León
“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
“Amor” – Danny Ocean
“Mi Refe” – Beéle & Ovy On The Drums
“Soleao” – Myke Towers & Quevedo
“Tengo Un Plan (Remix)” – Key-Key & Ozuna
“Uwaie” – Kapo
Mejor Álbum Tropical
Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! – Sergio George
Coexistencia – Luis Figueroa
Cuatro – Camilo
Eterno – Prince Royce
Muevense – Marc Anthony
Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
Raíces – Gloria Estefan
Reparto – Gente De Zona
Yo Deluxe – Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
“El Amigo” – Christian Nodal
“El Amor De Mi Herida” – Carín León
“Mira Quién Lo Dice” – Pepe Aguilar
“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia
“Que Siga Pasando” – Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
“Corazón De Piedra” – Xavi
“Dos Días” – Tito Double P & Peso Pluma
“Morena Canela” – Chino Pacas
“Si No Quieres No” – Luis R Conriquez & Netón Vega
“Tu Boda” – Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
“Amé” – Christian Nodal
“Cuéntame” – Majo Aguilar & Alex Fernández
“Mi Eterno Amor Secreto” – Yuridia & Eden Muñoz
“Mis Amigas Las Flores” – Ángela Aguilar
“Un Millón De Primaveras (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
“Aquí Hay Para Llevar” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme
“¿Qué Será De Mi Ex?” – La Adictiva
“Tengo Claro” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
“Aquí Mando Yo” – Los Tigres Del Norte
“Bandido De Amores” – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
“Con Todo Respetillo” – Joss Favela & Luis R Conriquez
“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda
“Traigo Saldo y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
“Como Capo” – Clave Especial & Fuerza Regida
“Esa Noche” – Eslabon Armado & Macario Martínez
“Holanda” – Línea Personal
“Loco” – Netón Vega
“Me Prometí” – Ivan Cornejo
“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
Aquí Mando Yo – Los Tigres Del Norte
Boca Chueca, Vol.1 – Carín León
Eden – Eden Muñoz
Encuentros – Becky G
Evolución – Grupo Firme
Éxodo – Peso Pluma
Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera
Mi Vida Mi Muerte – Netón Vega
Next – Xavi
Pero No Te Enamores – Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
Diego Klein – Con Esa Misma Mirada
Emmanuel Palomares – Las Hijas De La Señora García
Fernando Colunga – Amanecer
José Ron – Papás Por Conveniencia
Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar
Mi Actriz Favorita
Angélica Rivera – Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer – El Extraño Retorno De Diana Salazar
Ariadne Díaz – Papás Por Conveniencia
Livia Brito – Amanecer
Oka Giner – Las Hijas De La Señora García
Me Enamoran
Angélica Rivera y Diego Klein – Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer y Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar
Ariadne Díaz y José Ron – Papás Por Conveniencia
Claudia Martín y Daniel Elbittar – El Amor No Tiene Receta
Eva Cedeño y David Zepeda – A. Mar
Creador del Año
Doris Jocelyn
Federico Vigevani
Isabella Ladera
Jessica Judith Ortiz
Jorge Chacón
Creator con Causa
Aaron Murphy
Alex Serrano
Alexis Omman
Carlos Eduardo Espina
Jesús Morales
Best Lol
Alex Quiroz
Dani Valle
Edy Suárez
Jose Ramones
Los Chicaneros
#GettingReadyWith
Alex Barozzi
Berenice Castro
Chantal Torres
Florencia Guillot Dors
Yayis Villarreal
Podcast del Año
“El Bueno, La Mala Y El Feo”
“Casados y Complicados”
“Date Cuenta Podcast”
“Indomable con Regina Carrot”
“Se Regalan Dudas”
Stream Que Nos Pegó
Emilio Antun
Envinadas
Karime Kooler
La Pija y La Quinqui
La Más Draga
#ModoAvión
Alan Estrada
Katy Esquivel
Luisito Comunica
Luz Carreiro
Oscar Alejandro Pérez
POV Futbolero
Ara y Fer
Esteban Cacho
Jero Freixas
Josh Juanico
Laura Biondo