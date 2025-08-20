Christian Nodal, Belinda y Ángela Aguilar se encuentran de nuevo en los Premios Juventud 2025: estos son los nominados

Christian Nodal, Belinda y Ángela Aguilar se encuentran de nuevo en los Premios Juventud 2025. (infobae México)

Una vez más, una ceremonia de premiación podría poner en la mira a la pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ambos se encuentran nominados en distintas categorías de los Premios Juventud 2025, junto a figuras como Belinda, Peso Pluma, Natanael Cano, Bad Bunny, Feid, Los Tigres del Norte y prácticamente todo personaje de la música latina que ha sido relevante durante este año.

Premios Juventud anunció la lista de sus nominados para su edición número 22, con el llamativo liderazgo de Bad Bunny y Danny Ocean con seis postulaciones cada uno.

La organización reveló a los artistas que competirán por el reconocimiento juvenil más influyente de la música y la cultura pop latina. Bad Bunny y Danny Ocean encabezan la selección, seguidos por Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, quienes obtuvieron cinco nominaciones cada uno.

El evento busca reflejar los intereses diversos de la nueva generación, abarcando no sólo la música sino también televisión, redes sociales, streaming y fenómenos contemporáneos de la cultura pop.

La edición 2025 introducirá el tema “Evolucionando al ritmo de la música”, bajo el cual se reconocen tendencias y logros relevantes en distintos ámbitos. Premios Juventud amplía el abanico de categorías, sumando este año un total de 41: treinta en el rubro musical, tres dedicadas a televisión y streaming, y ocho a creadores de contenido en redes sociales, doblando la cifra respecto a ediciones anteriores.

Entre las principales novedades se encuentra la llegada de ocho categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que busca reconocer las mezclas entre el folclor mexicano y otros géneros globales; Mejor Canción Pop/Rítmica, reservada para fusiones de pop y música electrónica; y Afrobeat Latino del Año, que apunta a destacar la influencia de este género en la música latina contemporánea.

Se suman también premios como #GettingReadyWith, enfocado en creadores de moda y belleza; Podcast del Año; Stream Que Nos Pegó, para contenidos virales en plataformas digitales; #ModoAvión, que distingue a quienes promueven el turismo y la exploración; y POVFutbolero, que reconoce el ingenio de los aficionados al fútbol convertidos en generadores de contenido.

Este año, la premiación hace especial énfasis en el papel de los creadores digitales, al duplicar las categorías dedicadas a este sector gracias a la evaluación de un grupo de expertos. En total, 231 artistas han sido nominados para la edición 2025, reflejando la amplitud y diversidad de la escena juvenil en el mundo hispanohablante.

La gala de Premios Juventud tendrá lugar en el Centro de Convenciones Figali, punto emblemático de la capital de Panamá. La conducción principal estará a cargo de Clarissa Molina, mientras que los nombres de los demás anfitriones se darán a conocer próximamente. El programa dará inicio con el pre-show “Noche de Estrellas de Premios Juventud”, que antecederá a la transmisión principal.

Los ganadores de las distintas categorías serán elegidos mediante voto popular. El público puede participar a través de la página oficial premiosjuventud.com hasta el 1 de septiembre de 2025.

La ceremonia será transmitida en vivo el 25 de septiembre a las 19:00 horas, horario Ciudad de México, simultáneamente por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Bad Bunny

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

Ca7riel & Paco Amoroso

DND

Kapo

La Cruz

Leo Rizzi

Roa

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P

Victor Mendivil

Girl Power

“Amiga Date Cuenta” – Ha“El Cielo Te Mandó Para Mi” – HaAsh

“Lo Que Nos Faltó Decir” – Jesse & Joy

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Roma” – Luis Fonsi & Laura Pausini

Danny Ocean

Mejor Álbum Pop

A Mucha Honra – Thalia

El Viaje – Luis Fonsi

Haashville – Ha*Ash

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Milagro – Sebastián Yatra

Panorama – Reik

Reflexa – Danny Ocean

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Ya Es Mañana – Morat

Tropical Hit

“Ale Ale” – Marc Anthony

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo

“Fuera De Lugar” – Venesti

“How Deep Is Your Love” – Prince Royce

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Llorar Bonito” – Luis Figueroa

“Raíces” – Gloria Estefan

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

Tropical Mix

“Capaz (Merengueton)” – Alleh & Yorghaki

“El Caballito” – Fariana & Oro Solido

“Es Un Secreto” – Christian Alicea ft. Dj Buddha

“Hoy No Me Siento Bien” – Alejandro Sanz & Grupo Frontera

“La Culpa” – Kany García & Rawayana

“Ohnana” – Kapo Ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo

“Santa Marta” – Luis Fonsi & Carlos Vives

“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León

“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

“Amor” – Danny Ocean

“Mi Refe” – Beéle & Ovy On The Drums

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

“Tengo Un Plan (Remix)” – Key-Key & Ozuna

“Uwaie” – Kapo

Mejor Álbum Tropical

Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! – Sergio George

Coexistencia – Luis Figueroa

Cuatro – Camilo

Eterno – Prince Royce

Muevense – Marc Anthony

Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha

Raíces – Gloria Estefan

Reparto – Gente De Zona

Yo Deluxe – Christian Alicea

Christian Nodal

Mejor Canción Música Mexicana

“El Amigo” – Christian Nodal

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Mira Quién Lo Dice” – Pepe Aguilar

“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia

“Que Siga Pasando” – Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano

“Corazón De Piedra” – Xavi

“Dos Días” – Tito Double P & Peso Pluma

“Morena Canela” – Chino Pacas

“Si No Quieres No” – Luis R Conriquez & Netón Vega

“Tu Boda” – Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

“Amé” – Christian Nodal

“Cuéntame” – Majo Aguilar & Alex Fernández

“Mi Eterno Amor Secreto” – Yuridia & Eden Muñoz

“Mis Amigas Las Flores” – Ángela Aguilar

“Un Millón De Primaveras (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

“Aquí Hay Para Llevar” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme

“¿Qué Será De Mi Ex?” – La Adictiva

“Tengo Claro” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

“Aquí Mando Yo” – Los Tigres Del Norte

“Bandido De Amores” – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

“Con Todo Respetillo” – Joss Favela & Luis R Conriquez

“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Traigo Saldo y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

“Como Capo” – Clave Especial & Fuerza Regida

“Esa Noche” – Eslabon Armado & Macario Martínez

“Holanda” – Línea Personal

“Loco” – Netón Vega

“Me Prometí” – Ivan Cornejo

“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

Aquí Mando Yo – Los Tigres Del Norte

Boca Chueca, Vol.1 – Carín León

Eden – Eden Muñoz

Encuentros – Becky G

Evolución – Grupo Firme

Éxodo – Peso Pluma

Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Mi Vida Mi Muerte – Netón Vega

Next – Xavi

Pero No Te Enamores – Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein – Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares – Las Hijas De La Señora García

Fernando Colunga – Amanecer

José Ron – Papás Por Conveniencia

Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar

Angélica Rivera, Angelique Boyer, Ariadne Díaz, Livia Brito, Oka Giner

Mi Actriz Favorita

Angélica Rivera – Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer – El Extraño Retorno De Diana Salazar

Ariadne Díaz – Papás Por Conveniencia

Livia Brito – Amanecer

Oka Giner – Las Hijas De La Señora García

Me Enamoran

Angélica Rivera y Diego Klein – Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron – Papás Por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar – El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda – A. Mar

Creador del Año

Doris Jocelyn

Federico Vigevani

Isabella Ladera

Jessica Judith Ortiz

Jorge Chacón

Creator con Causa

Aaron Murphy

Alex Serrano

Alexis Omman

Carlos Eduardo Espina

Jesús Morales

Best Lol

Alex Quiroz

Dani Valle

Edy Suárez

Jose Ramones

Los Chicaneros

#GettingReadyWith

Alex Barozzi

Berenice Castro

Chantal Torres

Florencia Guillot Dors

Yayis Villarreal

Podcast del Año

“El Bueno, La Mala Y El Feo”

“Casados y Complicados”

“Date Cuenta Podcast”

“Indomable con Regina Carrot”

“Se Regalan Dudas”

Stream Que Nos Pegó

Emilio Antun

Envinadas

Karime Kooler

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

#ModoAvión

Alan Estrada

Katy Esquivel

Luisito Comunica

Luz Carreiro

Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero

Ara y Fer

Esteban Cacho

Jero Freixas

Josh Juanico

Laura Biondo