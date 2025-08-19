La Casa de los Famosos México: inicia la final por el liderazgo de la semana

Facundo y Aarón ganan el liderazgo de la semana, por lo que no podrán ser nominados y dormirán en la suite. Asimismo, ambos famosos competirán contra el habitante que gane el robo de la salvación.
Dalilha se cae de los troncos locos y pierde la oportunidad de ganar el liderazgo de la semana.
Elaine Haro es la ganadora de la moneda del destino esta cuarta semana. Con la cual obtuvo la oportunidad de ver todos los puntos que ha recibido en las nominaciones o todos los puntos que recibió cualquier otro compañero.
Previo al reto por el loderazgo, los habitantes tuvieron que buscar por toda la casa una nueva moneda del destino que podría cambiar el rumbo del reality.
La noche del lunes 18 de agosto se llevará a cabo la final para competir por el liderazgo de la semana. Los habitantes que pasaron a la recta final son: Aaron Mercury, Facundo y Dalilah Polanco.