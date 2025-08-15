“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

La segunda mitad de agosto llega cargada de estrenos en las principales plataformas de streaming, con una amplia variedad de títulos que van desde documentales reveladores y dramas intensos hasta comedias, thrillers y series animadas.
Entre lo más destacado, encontramos historias reales que reabren casos polémicos, como “Menéndez & Menudo: Boys Betrayed” o “¿La verdad sobre Jussie Smollett?“, pero también hay espacio para el romance y la fantasía con el estreno surcoreano “Bon appétit, majestad”, donde una talentosa chef francesa viaja al pasado y conquista el paladar —y quizá el corazón— de un rey tirano.
Con estrenos repartidos a lo largo de la semana, esta guía te ayudará a no perderte nada y a elegir qué ver según tu estado de ánimo o tus intereses. Aquí te contamos, día por día, qué llega a Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max del 18 al 24 de agosto.
Qué se estrena en Netflix
Martes 19 de agosto
- America’s Team: La apuesta de los Dallas Cowboys
De las históricas victorias en tres Super Bowls consecutivos a una cadena de controversias dentro y fuera del campo, esta serie documental revive la intensa y explosiva década de los noventa para los Dallas Cowboys. A través de entrevistas exclusivas y material inédito, se explora la influencia de Jerry Jones, las figuras icónicas del equipo y los altibajos que marcaron el camino de los Cowboys hacia convertirse en la franquicia deportiva más valiosa del mundo.
- DEVO: La banda más incomprendida de EE. UU.
En 1980, la banda de new wave Devo alcanzó el éxito masivo con su sencillo «Whip It» y difundió su mensaje sobre la involución social, que se concibió como respuesta al tiroteo en la Universidad Estatal de Kent en 1970.
Miércoles 20 de agosto
- Los ríos del destino
Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una adolescente, un pirata de río y una madre aguerrida emprenden una búsqueda por separado... hasta que sus caminos se cruzan.
Jueves 21 de agosto
- Muertos S.L.
Tras la muerte de Gonzalo Torregrosa, fundador de una tradicional funeraria, su viuda Nieves decide inesperadamente tomar el mando del negocio, enfrentándose al ambicioso ex mano derecha de su marido, Dámaso, y a las intenciones de sus hijas de cerrar todo para abrir un gimnasio. Con la ayuda de su torpe pero entusiasta yerno Chemi, Nieves intentará salvar la empresa familiar en medio de traiciones, una feroz competencia y un escándalo que amenaza con manchar el legado de su difunto esposo.
- Rehén
Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible.
Viernes 22 de agosto
- Aema
En la década de 1980, en Corea, dos actrices se atreven a desafiar las reglas de una industria corrupta dominada por los hombres mientras filman la provocadora «Madame Aema».
- Un hombre abandonado
Marcado por un pasado doloroso, Baran carga con la culpa de un crimen que no cometió, pero que asumió por lealtad a su familia. Tras cumplir condena, intenta reconstruir su vida con el sueño de abrir un taller, mientras enfrenta las secuelas de una tragedia familiar. Durante este periodo, en su sobrina Lidya encuentra una razón para sanar y seguir adelante, decidido a reparar su pasado y encontrar, por fin, la paz que siempre le fue negada.
- Larga historia corta (Long Story Short)
Long Story Short es una comedia animada del creador de BoJack Horseman que sigue a una familia a través del tiempo. Saltando por los años, acompañamos a los hermanos Schwooper desde la infancia hasta la adultez, y de regreso al pasado, conociendo sus triunfos, desilusiones, alegrías y sacrificios.
- ¿La verdad sobre Jussie Smollett?
De RAW, la productora de No te metas con los gatos y El estafador de Tinder, llega ¿La verdad sobre Jussie Smollett?, un provocador documental que reabre el controvertido caso del actor. Con entrevistas a policías, abogados, periodistas e incluso al propio Smollett, la serie presenta nuevas pruebas que podrían cambiarlo todo y deja en manos del espectador decidir qué fue verdad… y qué no.
Sábado 23 de agosto
- Bon appétit, majestad
Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un príncipe tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.
Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video
Miércoles 20 de agosto
- El mapa que me lleva a ti
Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.
- Encerrado (Locked)
Con Bill Skarsgård y Anthony Hopkins como protagonistas, la trama sigue a un ladrón irrumpe en un todoterreno de lujo y se da cuenta de que ha tropezado con una trampa compleja y mortal tendida por un enigmático individuo.
Sábado 23 de agosto
- El exorcista: Creyentes
Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding ha criado solo a su hija Angela, pero cuando ella y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, solo para regresar tres días después sin recordar lo que les sucedió, se desencadena una cadena de eventos que obligarán a Victor a confrontar el mal y, en su terror y desesperación, busca a la única persona viva que ha presenciado algo así antes: Chris MacNeil.
Qué se estrena en Disney+
Miércoles 20 de agosto
- Amanda Knox: una historia retorcida
Tras ser encarcelada injustamente por el asesinato de su compañera de piso, Amanda Knox lucha por demostrar su inocencia y recuperar la libertad en un angustioso periplo.
- Menéndez & Menudo: Boys Betrayed
La conexión entre José Menéndez y Edgardo Díaz ofrece un nuevo ángulo sobre el caso de los hermanos Menéndez. Roy Rosselló, exmiembro de Menudo, rompe el silencio para contar su historia de abuso y buscar justicia, mientras rastrea a nuevos testigos que podrían revelar décadas de encubrimiento. A través de testimonios contundentes, el documental expone acusaciones de abuso sexual infantil ignoradas por las autoridades durante más de 30 años. Roy está dispuesto a llegar hasta el final para que la verdad salga a la luz.
Viernes 22 de agosto
- La conductora
Una antigua conductora de fugas adolescente se ve arrastrada de nuevo a su desagradable pasado cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvar la vida de su ex novio, que no es de fiar.
Cuáles son los estrenos de HBO Max
Lunes 18 de agosto
- Mujeres con hombreras
Marioneta, una española adinerada que vive en Quito, Ecuador, en la década de 1980. Ahí, se sumerge en un mundo lleno de desafíos, donde conoce a un grupo diverso de mujeres con quienes comparte experiencias sobre el amor, la familia y, en particular, la cría de cobayas.
Jueves 21 de agosto
- Peacemaker
Después de los eventos de El escuadrón suicida (2021) de James Gunn, esta serie continúa la historia de un antihéroe tan carismático como peligroso: un hombre obsesionado con lograr la paz… sin importar a cuánta gente tenga que matar para conseguirla.
Viernes 22 de agosto
- Uno de esos días
Cuando Dreux y Alyssa, mejores amigas y compañeras de piso, descubren que el novio de Alyssa ha malgastado el dinero del alquiler, el dúo se ve abocado a una carrera contrarreloj para evitar el desahucio y mantener intacta su amistad.