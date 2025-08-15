“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Protagonizada por Im Yoon-ah, Lee Chae-min, Kang Han-na y Choi Gwi-hwa, la historia sigue a una chef francesa que, tras alcanzar el éxito, es transportada al pasado. (Netflix)

La segunda mitad de agosto llega cargada de estrenos en las principales plataformas de streaming, con una amplia variedad de títulos que van desde documentales reveladores y dramas intensos hasta comedias, thrillers y series animadas.

Entre lo más destacado, encontramos historias reales que reabren casos polémicos, como “Menéndez & Menudo: Boys Betrayed” o “¿La verdad sobre Jussie Smollett?“, pero también hay espacio para el romance y la fantasía con el estreno surcoreano “Bon appétit, majestad”, donde una talentosa chef francesa viaja al pasado y conquista el paladar —y quizá el corazón— de un rey tirano.

Con estrenos repartidos a lo largo de la semana, esta guía te ayudará a no perderte nada y a elegir qué ver según tu estado de ánimo o tus intereses. Aquí te contamos, día por día, qué llega a Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max del 18 al 24 de agosto.

Qué se estrena en Netflix

'America’s Team: La apuesta de los Dallas Cowboys' se estrenará en Netflix el próximo 19 de agosto. (Netflix Latinoamérica)

Martes 19 de agosto

America’s Team: La apuesta de los Dallas Cowboys

De las históricas victorias en tres Super Bowls consecutivos a una cadena de controversias dentro y fuera del campo, esta serie documental revive la intensa y explosiva década de los noventa para los Dallas Cowboys. A través de entrevistas exclusivas y material inédito, se explora la influencia de Jerry Jones, las figuras icónicas del equipo y los altibajos que marcaron el camino de los Cowboys hacia convertirse en la franquicia deportiva más valiosa del mundo.

DEVO: La banda más incomprendida de EE. UU.

En 1980, la banda de new wave Devo alcanzó el éxito masivo con su sencillo «Whip It» y difundió su mensaje sobre la involución social, que se concibió como respuesta al tiroteo en la Universidad Estatal de Kent en 1970.

Miércoles 20 de agosto

'Los ríos del destino' se estrenará en Netflix el próximo 20 de agosto. (Netflix Latinoamérica) Crédito: Netflix Latinoamérica

Los ríos del destino

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una adolescente, un pirata de río y una madre aguerrida emprenden una búsqueda por separado... hasta que sus caminos se cruzan.

Jueves 21 de agosto

Muertos S.L.

Tras la muerte de Gonzalo Torregrosa, fundador de una tradicional funeraria, su viuda Nieves decide inesperadamente tomar el mando del negocio, enfrentándose al ambicioso ex mano derecha de su marido, Dámaso, y a las intenciones de sus hijas de cerrar todo para abrir un gimnasio. Con la ayuda de su torpe pero entusiasta yerno Chemi, Nieves intentará salvar la empresa familiar en medio de traiciones, una feroz competencia y un escándalo que amenaza con manchar el legado de su difunto esposo.

'Rehén' se estrenará en Netflix el próximo 21 de agosto. (Netflix Latinoamérica)

Rehén

Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible.

Viernes 22 de agosto

Aema

En la década de 1980, en Corea, dos actrices se atreven a desafiar las reglas de una industria corrupta dominada por los hombres mientras filman la provocadora «Madame Aema».

Un hombre abandonado

Marcado por un pasado doloroso, Baran carga con la culpa de un crimen que no cometió, pero que asumió por lealtad a su familia. Tras cumplir condena, intenta reconstruir su vida con el sueño de abrir un taller, mientras enfrenta las secuelas de una tragedia familiar. Durante este periodo, en su sobrina Lidya encuentra una razón para sanar y seguir adelante, decidido a reparar su pasado y encontrar, por fin, la paz que siempre le fue negada.

Larga historia corta (Long Story Short)

Long Story Short es una comedia animada del creador de BoJack Horseman que sigue a una familia a través del tiempo. Saltando por los años, acompañamos a los hermanos Schwooper desde la infancia hasta la adultez, y de regreso al pasado, conociendo sus triunfos, desilusiones, alegrías y sacrificios.

¿La verdad sobre Jussie Smollett?

De RAW, la productora de No te metas con los gatos y El estafador de Tinder, llega ¿La verdad sobre Jussie Smollett?, un provocador documental que reabre el controvertido caso del actor. Con entrevistas a policías, abogados, periodistas e incluso al propio Smollett, la serie presenta nuevas pruebas que podrían cambiarlo todo y deja en manos del espectador decidir qué fue verdad… y qué no.

Sábado 23 de agosto

'Bon appétit, majestad' se estrenará en Netflix el próximo 23 de agosto. (Netflix Latinoamérica)

Bon appétit, majestad

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un príncipe tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

'El mapa que me lleva a ti' se estrenará en Prime Video el próximo 20 de agosto. (Prime Video México)

Miércoles 20 de agosto

El mapa que me lleva a ti

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

Encerrado (Locked)

Con Bill Skarsgård y Anthony Hopkins como protagonistas, la trama sigue a un ladrón irrumpe en un todoterreno de lujo y se da cuenta de que ha tropezado con una trampa compleja y mortal tendida por un enigmático individuo.

Sábado 23 de agosto

La película se estrenará en Prime Video el próximo 23 de agosto. (Universal Pictures México)

El exorcista: Creyentes

Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding ha criado solo a su hija Angela, pero cuando ella y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, solo para regresar tres días después sin recordar lo que les sucedió, se desencadena una cadena de eventos que obligarán a Victor a confrontar el mal y, en su terror y desesperación, busca a la única persona viva que ha presenciado algo así antes: Chris MacNeil.

Qué se estrena en Disney+

La película se estrenará en Disney el próximo 20 de agosto. (Star Latinoamérica)

Miércoles 20 de agosto

Amanda Knox: una historia retorcida

Tras ser encarcelada injustamente por el asesinato de su compañera de piso, Amanda Knox lucha por demostrar su inocencia y recuperar la libertad en un angustioso periplo.

Menéndez & Menudo: Boys Betrayed

La conexión entre José Menéndez y Edgardo Díaz ofrece un nuevo ángulo sobre el caso de los hermanos Menéndez. Roy Rosselló, exmiembro de Menudo, rompe el silencio para contar su historia de abuso y buscar justicia, mientras rastrea a nuevos testigos que podrían revelar décadas de encubrimiento. A través de testimonios contundentes, el documental expone acusaciones de abuso sexual infantil ignoradas por las autoridades durante más de 30 años. Roy está dispuesto a llegar hasta el final para que la verdad salga a la luz.

Viernes 22 de agosto

La conductora

Una antigua conductora de fugas adolescente se ve arrastrada de nuevo a su desagradable pasado cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvar la vida de su ex novio, que no es de fiar.

Cuáles son los estrenos de HBO Max

La película se estrenará en HBO el próximo 18 de agosto. (HBO Max Latinoamérica)

Lunes 18 de agosto

Mujeres con hombreras

Marioneta, una española adinerada que vive en Quito, Ecuador, en la década de 1980. Ahí, se sumerge en un mundo lleno de desafíos, donde conoce a un grupo diverso de mujeres con quienes comparte experiencias sobre el amor, la familia y, en particular, la cría de cobayas.

Jueves 21 de agosto

'Peacemaker' se estrenará en HBO el próximo 21 de agosto. (HBO Max Latinoamérica)

Peacemaker

Después de los eventos de El escuadrón suicida (2021) de James Gunn, esta serie continúa la historia de un antihéroe tan carismático como peligroso: un hombre obsesionado con lograr la paz… sin importar a cuánta gente tenga que matar para conseguirla.

Viernes 22 de agosto

Uno de esos días

Cuando Dreux y Alyssa, mejores amigas y compañeras de piso, descubren que el novio de Alyssa ha malgastado el dinero del alquiler, el dúo se ve abocado a una carrera contrarreloj para evitar el desahucio y mantener intacta su amistad.