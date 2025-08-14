México

Estos son los motivos por los que te pueden infraccionar en la CDMX, mediante las fotomultas

Las autoridades han señalado que las cámaras automáticas detectan una amplia gama de conductas riesgosas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Las fotocívicas se implementarán desde
Las fotocívicas se implementarán desde este 22 de abril (Foto: Semovi)

Las fotomultas en Ciudad de México se han convertido en un mecanismo fundamental para sancionar conductas contrarias al Reglamento de Tránsito, pero pocos automovilistas conocen el verdadero alcance de este sistema. Desde diciembre de 2024, el gobierno local anunció el regreso de este esquema para 2025, con la intención de fortalecer las medidas orientadas a reducir accidentes derivados del exceso de velocidad y del consumo de alcohol.

Si bien la mayoría de usuarios asocia las fotomultas con rebasar los límites de velocidad, las autoridades han señalado que las cámaras automáticas detectan una amplia gama de conductas riesgosas. Así, no solo se sanciona el exceso de velocidad, sino también otras conductas frecuentes en la capital mexicana.

Por ejemplo, estacionarse en doble fila supone una multa de 3 mil 340 pesos, mientras que colocar objetos para apartar lugares y obstruir la vialidad implica una sanción de 2 mil 389 pesos. Circular sin espejos laterales puede costar mil 024 pesos y cruzar un semáforo en rojo representa una de las infracciones más costosas, con una penalización de 4 mil 779 pesos.

El endurecimiento de la regulación coincide con el retorno de las licencias permanentes. Las autoridades han insistido en aplicar “mano dura” para garantizar el respeto al Reglamento de Tránsito, con el fin de disminuir los niveles de accidentes viales, especialmente en las principales avenidas y zonas conflictivas del Valle de México.

Gracias al sistema automatizado que permite detectar infracciones sin necesidad de interacción directa con agentes de tránsito, se agiliza la notificación y reduce espacios de discrecionalidad.

Es importante distinguir entre las fotomultas económicas y el sistema fotocívico. Mientras que las primeras implican multas directas, las segundas suman un componente correctivo de trabajo comunitario o asistencia a cursos de educación vial. Las fotocívicas operan con un esquema de puntos asociados a las placas del vehículo, del que se descuentan unidades por cada infracción captada. Al acumular dos puntos o más perdidos, el propietario debe cumplir sanciones cívicas antes de realizar la verificación.

La reincorporación del sistema de fotomultas y el reforzamiento de la vigilancia electrónica marcan una nueva etapa en la gestión de la movilidad en la capital del país. Las autoridades recalcan que los conductores deben prestar atención no solo a la velocidad, sino también a prácticas cotidianas que pueden resultar en sanciones económicas o comunitarias.

El endurecimiento de las sanciones busca la reducción de siniestros, además de la construcción de un entorno más seguro tanto para peatones como para conductores.

Temas Relacionados

fotomultasfotocívicasReglamento de TránsitoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Socavón en Zaragoza CDMX: así luce la calzada tras el hundimiento que dejó a una pipa atrapada

Policías de tránsito se encargaron de reducir los carriles para evitar mayores incidentes

Socavón en Zaragoza CDMX: así

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: lo que se sabe sobre la fecha de depósito del aguinaldo

La fecha exacta del depósito solo ha sido confirmada por una de las dos instituciones

Pensión IMSS e ISSSTE 2025:

Embajador de EEUU reconoce al Gabinete de Seguridad tras entrega de 26 narcos: “Trabajamos como aliados soberanos”

Entre los reclusos trasladados se encontraban integrantes del Cártel de Sinaloa y del CJNG

Embajador de EEUU reconoce al

Vecinos de la GAM se alarman por socavón en Casas Alemán, piden atención del Gobierno de la CDMX

De acuerdo con testimonios, el socavón tiene más de 120 centímetros de longitud y su profundidad no ha podido determinarse con precisión hasta el momento

Vecinos de la GAM se

“No han cambiado su forma de ser desde los conquistadores”, así se expresó Pancho Villa sobre los españoles

La ciudad de Mexico-Tenochtitlan cayó el 12 de agosto de 1521

“No han cambiado su forma
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU reconoce al

Embajador de EEUU reconoce al Gabinete de Seguridad tras entrega de 26 narcos: “Trabajamos como aliados soberanos”

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Estas son las 10 películas

Estas son las 10 películas que cautivan a los usuarios de Prime Video México esta semana

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

Christian Nodal revela que él terminó a Belinda y a Cazzu: “No es placentero decirlo, pero sí”

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?