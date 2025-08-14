México

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

Todos los capturados formarían parte de un grupo generador de violencia

Por Luis Contreras

Algunos de los individuos detenidos
Algunos de los individuos detenidos (FGE Quintana Roo)

Un total de ocho personas fueron detenidas en Quintana Roo debido a que portaban diversas armas de fuego y llevaban dosis de drogas en Playa del Carmen.

“Los detenidos forman parte de un grupo delictivo generador de violencia, cuyo objetivo es obtener el control de la venta de drogas en este municipio“, es parte de lo compartido por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 13 de agosto.

Un par de individuos y una docena de armas de fuego

Sara Yazmín “N” y José Cruz “N” fueron capturados por las autoridades cuando estaban sobre la calle Paseos del Mayab del fraccionamiento Marsella 3 debido a que llevaban presunta marihuana, posible metanfetamina y una sustancia cristalina y granulada en el automóvil donde viajaban.

En total fueron aseguradas 16 armas de fuego. Crédito: FGEQuintanaRoo

Cabe destacar que dentro de la unidad los agentes también hallaron 12 armas largas, cada una con sus cargadores abastecidos, además, fue hallada un arma de fuego con cargador y otra más corta.

El armamento asegurado a los sujetos referidos y a los capturados en otros puntos son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Los otros arrestos

Continuando con las acciones, en la avenida Los Gansos fueron detenidos Marco Antonio “N”, Jorge Ezequiel “N” y Guadalupe “N. Dichas personas también llevaban bolsas con supuesta marihuana, así como un arma larga y otra corta.

En total fueron capturadas 8
En total fueron capturadas 8 personas (FGE Quintana Roo)

Otros dos hombres fueron capturados luego de que se les vio intercambiar bolsas con presunta marihuana en inmediaciones de la avenida Luis Donaldo Colosio. Se trató de Jorge Luis “N” y Julio César “N”, quienes fueron asegurados con la sustancia y una motocicleta.

La última detención fue realizada en la avenida Chemuyil, sitio donde fue detenida Rubí “N”, quien llevaba hierba con las características de la marihuana.

En los diversos arrestos participaron elementos de la FGE en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, así como Policía Estatal y Municipal.

Tres de los detenidos (FGE
Tres de los detenidos (FGE Quintana Roo)

Tras los arrestos, los ocho individuos fueron llevados al Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes y sea definida su situación jurídica.

Fue el pasado 4 de agosto que la FGE informó sobre un ataque en contra de Mario Machuca Sánchez, quien se desempeñaba como Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos: CROC Cancún, quien fue asesinado por sujetos armados, días después, fueron detenidas en Ciudad de México tres personas presuntamente relacionadas con el asesinato.

