Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que te vas a gastar para ver el ex vocalista de PXNDX

Por Ignacio Izquierdo

El cantante José Madero dará
El cantante José Madero dará show en CDMX. (Carlos de Antonio de la Peña)

El Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a uno de los artistas más influyentes de la escena musical mexicana. El próximo 24 de enero de 2026, José Madero ofrecerá un concierto en este recinto, reconocido como uno de los espacios de mayor relevancia en la Ciudad de México.

La noticia, confirmada recientemente, ha generado expectativas entre los seguidores del cantante, quienes ya se preparan para asegurar su lugar en el evento.

La organización del concierto contempla un esquema de venta de boletos que inicia con una preventa exclusiva para clientes Banamex el 13 de agosto de 2025. Un día después, el 14 de agosto, se habilitará la venta general, ambas a través de la plataforma Ticketmaster. Este sistema busca facilitar el acceso a los boletos y anticipa una alta demanda, considerando la trayectoria y popularidad de José Madero.

El anuncio de la fecha y el lugar del concierto posiciona a este evento como uno de los más esperados del calendario musical de 2026 en la capital mexicana. La elección del Estadio GNP Seguros subraya la magnitud del espectáculo, ya que este recinto ha sido sede de presentaciones de artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

A un día de la preventa, los precios de las entradas ya están disponibles. El boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros cuesta 671 pesos mexicanos y corresponde a la sección Naranja C, es decir, la zona de gradas más alejadas del escenario.

¿Y cuánto cuestan los otros boletos?

Estos son los precios oficiales para José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Ya se incluyen los cargos por servicio:

Platino A: $3,172

Platino B: $2,684

Platino C:$2,196

Platino D: $1,830

Platino E: $1,464

GNP: $1,586

Verde B: $1,342

Naranja B: $1,159

Verde C: $915

General B: $1,220

Las canciones más emblemáticas de José Madero

José Madero, ex vocalista de la banda mexicana Pxndx, ha consolidado su carrera como solista con una serie de canciones que han marcado a sus seguidores. Entre las más emblemáticas de su etapa como solista se encuentran “Lunes 28”, tema que explora la melancolía y las relaciones personales, y “Final Ruinosa”, que muestra una faceta introspectiva del artista. “Sinmigo” es otra de las canciones más reconocidas, apreciada por sus letras honestas.

“Padre Nuestro” y “Noche de Brujas” sobresalen por su experimentación musical y su contenido lírico. Además, “Ojalá” captura la atención por su estructura y por la conexión emocional que establece con el público. Canciones como “Quince Mil Días” y “Plural Siendo Singular” también se encuentran entre las favoritas, consolidando la versatilidad de Madero y su capacidad para reinventarse dentro del rock alternativo y el pop.

