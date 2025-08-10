Lilly Téllez se lanzó contra Noroña por foto con Nicolás Maduro

(X/@LillyTellez)

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), volvió a arremeter contra el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. En su más reciente señalamiento en contra del legislador morenista, la panista lo relacionó con Nicolás Maduro, días después que el gobierno de los Estados Unidos aumentó la recompensa por información que lleve a la captura del venezolano.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, la senadora plurinominal difundió una imagen de Noroña con Nicolás Maduro. Junto a la fotografía, Téllez intentó relacionar a la presidenta Claudia Sheinbaum con los señalamientos realizados por la Casa Blanca en contra del venezolano.

“Los tentáculos del terrorista, Nicolás Maduro, están en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella designó al amigo del narcodictador, Gerardo Fernández Noroña, como presidente del Senado mexicano”, escribió en una breve publicación en la red social citada. De igual manera, mencionó al vicepresidente de Estados Unidos, así como al secretario de Estado, Marco Rubio.

Fue el pasado 7 de agosto cuando Pam Bondi, fiscal de los Estados Unidos, relacionó a Nicolás Maduro con grupos del crimen organizado como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. En un comunicado, se refirió al venezolano como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo” y confirmó el aumento a USD 50 millones como recompensa por información que lleve a su captura.

Tanto el comunicado de Pam Bondi como los señalamientos de Téllez en contra de Noroña tienen lugar en medio de la campaña que Donald Trump ha emprendido contra los grupos del crimen organizado, específicamente en la región de América Latina, a quienes ha calificado como organizaciones terroristas.

