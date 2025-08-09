Temblor hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 9 de agosto de 2025

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

Últimas noticias

Tere Jiménez lamenta fallecimiento de Luis Armando Reynoso, hijo del exgobernador de Aguascalientes Un aparatoso accidente automovilístico cobró la vida del hijo del exfuncionario y su prometida

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 9 de agosto Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Mark Wahlberg cautiva a la audiencia de Prime Video México con esta película de acción y suspenso La película dirigida por Mel Gibson cerró la primera semana de agosto como la más vista del catálogo de la plataforma de streaming de Amazon

Merlina triunfa en su estreno en México y destaca en el ranking de las mejores series de Netflix La segunda temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega se convirtió en la más vista del catálogo de Netflix desde su estreno el pasado 6 de agosto