México

El deporte, la hidratación correcta y la pasión brillan en el Gran Giro Electrolit 2025 Guadalajara

La edición 2025 reunió a ciclistas de alto nivel e impulsó el mensaje sobre la importancia de hábitos saludables y el consumo adecuado de líquidos y electrolitos en el deporte

Por Soledad Victoria

Guardar
(Cortesía Electrolit)
(Cortesía Electrolit)

La promoción del deporte y la vida activa resulta esencial para el bienestar colectivo, contribuyendo a la generación de hábitos saludables y al fortalecimiento de valores como la disciplina y el trabajo en equipo. En todo el país, eventos deportivos de gran convocatoria impulsan el crecimiento de nuevas generaciones de atletas y fomentan la unión de las comunidades en torno a la actividad física.

Ejemplo de ello es el Gran Giro Guadalajara Electrolit 2025 que reunió el pasado domingo a mil ciclistas en una intensa jornada sobre ruedas por las principales avenidas de Guadalajara. Reconocida como una de las competencias más importantes del ciclismo de ruta en México, la edición 2025 ofreció recorridos de Medio Fondo (75 km) y Gran Fondo (150 km), donde los deportistas enfrentaron retos y pusieron a prueba sus capacidades.

El evento reunió atletas de
El evento reunió atletas de todo México en una exigente jornada sobre ruedas. (Cortesía Electrolit)

En la categoría Gran Fondo, José Gerardo Ulloa obtuvo la victoria absoluta con un tiempo de 3:46:09, seguido de Edibaldo Maldonado y Kevin Ortega, quienes cruzaron la meta con diferencias mínimas. En la rama femenil, Fernanda Paola Zárate se consagró campeona, acompañada en el podio por Elizabeth Domínguez y Ana Ruth Clark.

La competencia entregó una bolsa de 250.000 pesos en premios, promoviendo la participación y el desarrollo del ciclismo a nivel nacional. El evento se organizó de manera eficiente y se desarrolló sin incidentes, fortaleciendo al Gran Giro Guadalajara como referente clave para los deportistas y como motor para el fomento de estilos de vida activos.

Para cualquier disciplina deportiva, la hidratación adecuada representa un factor crítico, mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos, como sodio, potasio y magnesio, favorece el funcionamiento muscular y ayuda a evitar la fatiga. Se recomienda iniciar las actividades con una hidratación previa, consumir líquidos en intervalos regulares durante el ejercicio y optar por soluciones científicas que incluyan electrolitos.

Cerca de mil ciclistas recorrieron
Cerca de mil ciclistas recorrieron hasta 150 km por las avenidas de la ciudad. (Cortesía Electrolit)

Por ello, Electrolit acompañó a los participantes del evento como patrocinador principal, facilitando puntos de hidratación con productos desarrollados para ayudar en la recuperación física. La hidratación adecuada constituye un factor esencial en el rendimiento, y Electrolit refuerza su papel como promotor del bienestar deportivo y como aliado de la comunidad atlética en México.

Temas Relacionados

CiclismoGuadalajaraElectrolit

Más Noticias

CDMX refuerza medidas del programa Tlaloque ante temporada de lluvias

La capital contará con nuevos equipos y una inversión “histórica” en infraestructura hidráulica, el anuncio lo hizo Clara Brugada

CDMX refuerza medidas del programa

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: El ‘bombón asesino’ defenderá la salvación durante la gala de este viernes

La Casa de los Famosos

Esto es lo que estaría ganando Facundo semanalmente en La Casa de los Famosos 3

El conductor entró como uno de los favoritos para convertirse en el ganador del reality show de Televisa

Esto es lo que estaría

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

El tapatío y el estadounidense se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Juan Manuel Márquez revela qué

Los libros infantiles que están arrasando en Amazon México este 8 de agosto

Las diferentes colecciones de Baby Einstein han ganado popularidad en la última semana por su material didáctico y educativo

Los libros infantiles que están
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres personas en

Detienen a tres personas en CDMX por el asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC en Cancún

Capturan a dos personas en Chihuahua que intentaban ingresar 40 mil cartuchos de diversos calibres desde EEUU

Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo que aseguraron fuerzas federales

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos por presunto terrorismo en prisión de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Esto es lo que estaría ganando Facundo semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Fans piden a Dalílah que se aleje de Ninel Conde y forme el “Team Eclipse” con estos habitantes

Conductor de Imagen Televisión reporta robo durante el concierto de Maluma en CDMX

Wendy Guevara responde si se enamoró de Marlon y aclara el tipo de relación que tenían

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela qué

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”

América vs Querétaro: IA revela al ganador del partido de la jornada 4

Agenda deportiva del fin de semana: regresa la Liga MX y vuelve el futbol europeo con la final de la Community Shield

Medallista olímpico reforzará a los Gallos Blancos del Querétaro