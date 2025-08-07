¿Aaron Mercury cobró venganza? Esta fue la razón por la que nominó a Facundo en La Casa de los Famosos México

Aaron Mercury dio dos puntos a Facundo en la segunda nominación de LCDLF. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025 dejó una fuerte polémica en redes sociales y entre los propios habitantes, luego de que Aarón Mercury otorgara dos puntos a Facundo y uno a Shiky.

La decisión encendió las especulaciones sobre si se trató de una estrategia de juego o una aparente venganza por el incidente ocurrido días antes entre Mercury y Facundo, relacionado con el maltrato a insectos.

El conflicto se originó cuando Facundo confrontó duramente a Aarón por matar una abeja, acción que generó un fuerte rechazo por parte del comediante, quien expresó: “Gente así no debería estar en este mundo”.

Esta frase, que causó incomodidad tanto entre los habitantes como en el público, fue interpretada por muchos como una agresión directa y desproporcionada hacia Mercury. A pesar de ello, en su nominación, Aarón negó que sus votos fueran motivados por venganza y los justificó como una estrategia para debilitar a uno de los jugadores más fuertes del Cuarto Día.

Aaron Mercury votó contra Facundo en el confesionario. Foto: (LCDLFMx)

“Lo hago porque Facundo me parece el más fuerte de esa habitación”, explicó Mercury en el confesionario, intentando disipar las dudas sobre sus intenciones. Sin embargo, el contexto previo y la intensidad del conflicto han generado múltiples interpretaciones.

Incluso la conductora del programa, Wendy Guevara, comentó en vivo que la nominación, lo que avivó el debate entre los fanáticos. En redes sociales, las opiniones se dividieron: mientras algunos defendieron a Mercury asegurando que estaba jugando con inteligencia, otros señalaron que su decisión fue claramente emocional y una respuesta al comentario que consideraron ofensivo y humillante por parte de Facundo.

La polémica creció aún más durante la primera “Noche de Cine” del reality, el pasado 5 de agosto, cuando se proyectó un clip en el que Facundo reafirmaba su desprecio hacia Aarón. “Me caga que mate insectos… pienso que es gente que no debería estar en esta casa, ni en este mundo”, declaró Facundo en cámara, confirmando que el conflicto seguía latente.

Ambos famosos se confrontaron tras la función de cine. (Foto: LCDLFMX, Facebook)

Tras la proyección, Alexis Ayala confrontó a Facundo y criticó fuertemente sus palabras, señalando que hacer alusión a la muerte o a la existencia de otra persona es un límite que no debe cruzarse. “Yo he estado cerca de no estar en este mundo... se me hizo muy fuerte lo que dijiste”, expresó el actor, visiblemente molesto.

Horas después, Facundo se acercó a Mercury para disculparse, asegurando que sus palabras fueron resultado de su pasión por el medio ambiente y no una intención personal.

A pesar de la disculpa, la duda persiste. El reality sigue avanzando, pero el incidente deja claro que las emociones y las alianzas en la casa están cada vez más al límite.