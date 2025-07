Por qué Sheinbaum calificó de “irrespetuoso” a Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán quien se declaró culpable en EEUU

Acusaciones de corrupción y décadas de permisividad gubernamental forman parte de las recriminaciones lanzadas por Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Horas después de que “El Ratón” se declarara culpable de cuatro cargos relacionadas con tráfico de drogas a gran escala y participación en una estructura criminal internacional, el abogado Lichtman se lanzó contra la presidenta mexicana.

La declaración de Lichtman se dan luego de que la presidenta Sheinbaum opinara en “La Mañanera del Pueblo” de este 11 de julio sobre los criterios que se están dando en el juicio de Ovidio, al tiempo de la falta de coherencia de la política estadounidense con los narcotraficantes, que por un lado lo considera terroristas, y por otro, hace acuerdos.

“De alguna manera decía (Sheinbaum) que el Gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición. Me parece que ella sentía que el gobierno de EU no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista, y nosotros en EU no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana”, respondió el abogado al salir de la audiencia de “El Ratón”.

El defensor de Ovidio puso otro ejemplo del por qué considera que los EEUU no informa al gobierno de México sobre los acuerdos con el hijo de El Chapo: la exoneración del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a quien Estados Unidos acusó de proteger a organizaciones criminales.

Tras la presión del Gobierno mexicano, el general regresó al país, fue exonerado de inmediato y, en palabras del abogado, se desestimaron todas las pruebas que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aportó en su contra.

Además, señaló que el gobierno mexicano violó un tratado bilateral entre Estados Unidos y México“al divulgar parte de las pruebas que los estadounidenses habían reunido contra Cienfuegos”.

Explicó que los numerosos testigos que comparecieron ante el tribunal en el caso de “El Chapo” Guzmán, “dejaron claro que los cárteles habían sobornado al ejército mexicano y al Gobierno mexicano hasta las más altas esferas para evitar ser acosados, detenidos y acusados en México”.

Además, añadió que los altos mandos militares y distintos gobiernos, durante cuatro décadas, han mostrado escasa voluntad para actuar contra los principales capos del narcotráfico, señalando directamente la pasividad frente a la figura de Ismael “El Mayo” Zambada, ex líder y cofundador del Cártel de Sinaloa.

“No es tan sorprendente que, de alguna manera, durante 40 años, el Gobierno mexicano y las fuerzas del orden de México no hicieran nada para capturar al que probablemente fue el mayor narcotraficante de la historia del mundo: El Mayo Zambada, que había estado viviendo justo delante de sus narices durante 40 años”, dijo.

provocaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionara de inmediato desde Culiacán, Sinaloa, donde se encuentra de gira de trabajo.

“Son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. No establecemos relaciones de complicidad con nadie”, expresó la mandataria mexicana.

Lichtman criticó de manera directa a la institución presidencial, afirmando que la Presidenta debe examinar la herencia de sus predecesores antes de emitir juicios sobre el proceso judicial estadounidense.

“Lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que tal vez debería fijarse en sus predecesores en la Presidencia y tratar de averiguar por qué sucedió eso. Por qué nunca se hace ningún esfuerzo por detenerlo, ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México, de alguna manera, de alguna forma. En lugar de actuar como la publirrelacionista, el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es lo que parece”, zanjó el abogado.

En respuesta inmediata y desde Culiacán, Sinaloa, Claudia Sheinbaum calificó de irrespetuosos estos comentarios al remarcar que la Presidencia no mantiene relaciones de complicidad con ninguna organización. Según la presidenta mexicana, el asunto de Ovidio Guzmán corresponde judicialmente a la Fiscalía General de la República, que fijó su postura poco después.

La controversia escaló a plataformas digitales, donde Lichtman volvió a lanzar cuestionamientos abiertos al gobierno federal. En su cuenta X, el abogado reiteró su postura, acusando a Claudia Sheinbaum de actuar como la voz pública de intereses criminales y prometió futuras declaraciones al respecto.