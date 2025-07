‘Lady Racista’ y su hijo no quieren salir de su casa por miedo a que les agredan: “Están bien espantados”

Aarón Beas revela que Ximena Pichel y su hijo permanecen aislados por temor tras el escándalo de 'Lady Racista' (Foto: RS)

“Están bien espantados. No quiere salir, están resguardados los dos”, relató Aarón Beas sobre la situación que atraviesan Ximena Pichel y su hijo tras la difusión de los videos que la convirtieron en “Lady Racista”.

El actor mexicano, ex pareja de la modelo, detalló en una entrevista para Venga la Alegría que la exposición mediática y el rechazo social han provocado que ambos permanezcan en casa, temerosos de posibles represalias luego del altercado con un agente de tránsito que se viralizó en redes sociales.

La vida personal de Ximena Pichel ha cambiado drásticamente, enfrentando aislamiento y ansiedad, mientras la polémica continúa creciendo y las consecuencias parecen incontrolables.

La presión social y mediática obliga a Ximena Pichel y su hijo a modificar sus rutinas y evitar salir de casa (RS)

Desde la publicación del video en el que Ximena Pichel agrede a un policía mexicano en plena vía pública, la reacción en redes sociales no ha cesado.

Usuarios la apodaron “Lady Racista” y han mantenido una presión constante a través de críticas y comentarios negativos. Según Aarón Beas, la situación ha obligado tanto a la modelo como a su hijo a modificar completamente sus rutinas, evitando salir de casa por miedo a la hostilidad que podrían enfrentar.

El actor explicó: “Yo le decía a mi hijo que se viniera aquí conmigo y que alguna amiga se quedara con su mamá, pero obviamente ahorita mi hijo está aterrado, de que no sabe qué le va a pasar a la mamá. Y eso lo tiene muy inquieto, muy mal, no duerme”.

Beas también reconoció que no mantiene comunicación con Pichel desde hace más de un año debido a desacuerdos relacionados con la educación de su hijo.

El actor Aarón Beas expresa preocupación por el bienestar emocional de su hijo y de Ximena Pichel tras la viralización del video (Fotos: Aaron Beas, Facebook)

A pesar de la distancia, expresó su preocupación por el bienestar de ambos y consideró que la modelo necesita apoyo profesional: “Realmente me preocupa, ella no es una mala mujer, yo creo que rebasó sus límites. A lo mejor es algo que la rebasa, es algo que necesita ayuda profesional, que ella se dé cuenta, porque no, no se da cuenta de que daña a los demás con sus actitudes”.

El actor admitió que la relación con la argentina no dejó los mejores recuerdos y que la conducta de su expareja no es habitual, por lo que espera poder dialogar con ella para romper el ciclo negativo en el que se encuentran.

En cuanto a la posibilidad de que Ximena Pichel abandone México tras el escándalo, las especulaciones en redes sociales han sugerido que debería ser expulsada del país por su comportamiento agresivo hacia figuras de autoridad.

El actor Aaron Beas dijo tener temor por la seguridad de su hijo, ante los ataques que ha recibido por defender a su madre, Ximena Pichel, conocida como lady Racista | Crédito: Venga la Alegría, X

No obstante, hasta el momento, no existe información oficial que respalde la hipótesis de que la modelo no pueda permanecer en territorio mexicano debido a los videos polémicos. Las discusiones al respecto se limitan a opiniones de internautas y carecen de respaldo institucional.