Así fue la vez que Facundo tuvo un encuentro paranormal en un panteón

El conductor es el primer confirmado para La Casa de los Famosos México 2025 (CUARTOSCURO)

El pasado 30 de junio se anunció a Facundo como el primer participante confirmado para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2025. El comediante y conductor, con una amplia trayectoria en la televisión mexicana sorprendió con sus declaraciones, pues aseguró que no planea mostrar “su verdadero yo” durante su estancia en el reality.

“La verdad es que no me tomo muy personal ni muy en serio las cosas. La única forma de ganar es divirtiéndose”, expresó, dejando claro que mantendrá su estilo irreverente y espontáneo, característico de su carrera.

La noticia provocó gran revuelo en redes sociales, ya que Facundo cuenta con una sólida base de seguidores desde sus inicios, por lo que rápidamente comenzaron a resurgir momentos memorables de su trayectoria. Sobre todo durante su época del programa “Incógnito”.

El comediante es recordado por sus controversiales programas de televisión (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Uno de sus videos más recordados hasta la fecha fue donde el conductor aparece visitando un panteón. En las imágenes, que en algún momento se transmitieron por televisión se observa el momento en que realiza un recorrido nocturno por el cementerio, aparentemente con fines humorísticos y de exploración. Sin embargo, lo que llamó más la atención de los usuarios fue un supuesto fenómeno paranormal registrado en la grabación.

Durante su caminata, Facundo relata anécdotas y presenta algunas tumbas mientras explora el lugar. Pero en un momento específico del video, los espectadores aseguran haber detectado la aparición de una figura extraña que muchos identificaron como la silueta de un “fantasma”. Este detalle desató una oleada de comentarios y especulaciones, que hasta la fecha continúa la duda en la audiencia, sobre si el hecho habría sido real o producto de un montaje.

Años después, el propio Facundo rompió el silencio sobre lo sucedido en aquel panteón. Durante su participación en el programa “Miembros al Aire“, el comediante manteniendo su estilo sarcástico explicó lo sucedido.

Uno de los momentos más recordados de Facundo fue su encuentro con un supuesto fantasma de una niña. (FOTO: Telehit)

“Me fui de regreso y escuché como a un gato llorando. Vi al gato, pero no se veía como gato. Cuando veía con los ojos no veía nada, pero por la cámara sí. Le dije ‘amiga’ y volteó un ser extrañísimo con los ojos prendidos. Me fui corriendo y fui por la producción”.

Algunos seguidores sugirieron que la imagen podría ser una ilusión óptica, mientras que otros insisten en que es una evidencia de actividad paranormal.