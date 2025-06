Qué es una crisis gastrointestinal, afección por la que Majo Aguilar fue hospitalizada de emergencia (Foto: Instagram/@majo__aguilar)

El pasado sábado, Majo Aguilar, nieta del legendario Antonio Aguilar e intérprete de música regional mexicana, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía desde una cama de hospital. La cantante fue hospitalizada de emergencia tras experimentar un malestar físico, el cual más tarde explicó a través de sus redes sociales que se trató de una crisis gastrointestinal.

“Este Pride es muy diferente. Siempre me emociona compartir con la comunidad un día tan especial como hoy, aunque no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal”, compartió en Instagram y Facebook. Pese a la preocupación generada entre sus fans, la artista aseguró que su estado no es grave y que se encuentra en reposo para recuperarse.

“Estoy bien por cierto. Aunque no pudo celebrar esta fecha como suele hacerlo, expresó su gratitud hacia quienes le enviaron mensajes de apoyo y cerró con un mensaje reflexivo: ‘Recuerden que el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión’”, agregó la cantante en su publicación.

(Instagram)

Ante la inquietud del público, cabe explicar en qué consiste una crisis gastrointestinal, sus causas, síntomas y tratamiento.

¿Qué es una crisis gastrointestinal?

Una crisis gastrointestinal se refiere a un malestar agudo que afecta al sistema digestivo, incluyendo órganos como el estómago y los intestinos. Puede manifestarse de forma repentina y provocar desde incomodidades leves hasta síntomas que requieran atención médica.

Síntomas comunes

Entre los signos más habituales están los dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, gases, hinchazón abdominal y, en casos más graves, fiebre y deshidratación. La intensidad de los síntomas puede variar según la causa del malestar.

Causas principales

Las crisis gastrointestinales tienen orígenes diversos. Pueden ser desencadenadas por infecciones virales o bacterianas, consumo de alimentos en mal estado, estrés, intolerancias alimentarias, cambios repentinos en la dieta o incluso deshidratación. En algunos casos, también pueden relacionarse con enfermedades previas como gastritis o colitis.

Tratamiento y cuidados

El tratamiento depende de la causa específica, pero en la mayoría de los casos incluye hidratación constante, reposo, una dieta blanda y medicamentos para controlar los síntomas, como sueros para la deshidratación o fármacos antidiarreicos y antieméticos, previa indicación médica. Además, en situaciones graves o persistentes, es necesario acudir a un médico para un diagnóstico más detallado e intervención oportuna.

¿Qué es una crisis gastrointestinal? REUTERS/Marco Bello

Afortunadamente, tal como explicó Majo Aguilar, su estado de salud no es grave, y con cuidados adecuados estará recuperándose pronto. La cantante cerró su mensaje en redes con un llamado al respeto y agradeció las muestras de apoyo recibidas.