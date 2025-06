¿Chespirito compuso esa canción? La verdad detrás de la demanda que perdió por derechos de autor

El chavo del 8 cautivó al público desde su primera aparición al aire, a inicios de los 70 (Foto: Archivo)

Durante décadas, Roberto Gómez Bolaños fue acreditado como autor de varias canciones que se volvieron emblemáticas en sus programas. Sin embargo, la historia real es mucho más compleja y terminó por llevarlo a perder una demanda por derechos de autor.

Cuando pensamos en ‘Chespirito’, lo primero que se nos viene a la mente son personajes entrañables como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, pero pocos saben que su carrera también abarcó la música.

Los conflictos entre el elenco de Chespirito son parte del contenido revelador de la nueva producción - crédito Colprensa

No es secreto que Gómez Bolaños incursionó en varias ramas del entretenimiento: fue actor, escritor, productor y también compuso varias canciones, principalmente de corte infantil y algunas de estilo folclórico. Melodías como Joven aún, Óyelo, escúchalo y La bonita vecindad quedaron grabadas en la memoria de sus seguidores, pero no todo lo que sonaba en sus programas era creación suya.

En realidad, las canciones más icónicas de sus shows no las compuso él, a pesar de que durante décadas se explotaron comercialmente como si fueran parte de su obra original.

La actriz Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, dio a conocer la noticia en redes sociales. (Chespirito Oficial, Facebook)

La demanda que destapó la verdad

En 2009, un grupo de compositores liderado por Jean-Jacques Perrey, Gershon Kingsley, Robert Breuer, Anthony Breuer, Frances Breuer y Sylvain Meunier demandaron a Televisa y a Roberto Gómez Bolaños por el uso no autorizado de tres canciones:

The Elephant Never Forgets (una adaptación moderna de la Marcha Turca de Beethoven)

Country Rock Polka

Baroque Hoedown

The Elephant Never Forgets, la canción original que se uso en el Chavo. (Youtube.com)

Estas piezas musicales aparecieron por años en El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito, como parte fundamental de su ambiente sonoro. De hecho, The Elephant Never Forgets se convirtió prácticamente en un himno para los fans del Chavo.

El problema es que estas melodías nunca fueron autorizadas para su uso en televisión mexicana y Televisa no pagó derechos de autor por ellas durante décadas.

Las dos primeras canciones forman parte del álbum Moog Indigo (1970) de Jean-Jacques Perrey, mientras que Baroque Hoedown es del disco The In Sound From Way Out, del dúo Perrey and Kingsley. Esta última, curiosamente, también es famosa por ser la canción de fondo en el desfile “Main Street Electrical Parade” de Disney.

Intro del Chavo del 8. (Youtube.com)

Tras un año de litigio, la corte desechó los argumentos de defensa de Televisa. La resolución fue clara: la televisora y Roberto Gómez Bolaños debían pagar una indemnización de un millón de dólares a los autores originales por el uso indebido y prolongado de las canciones sin los permisos correspondientes.

Aunque este episodio no es muy conocido por el público general, representa uno de los momentos más polémicos en la trayectoria de Chespirito y forma parte de los claroscuros de una figura que siempre fue vista con simpatía, pero que, como cualquier otra, tuvo áreas grises.