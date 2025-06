El día que Florinda Meza creyó estar fuera del aire y encaró a Gustavo Adolfo por hablar de Quico, pero seguía en vivo

(El minuto que cambió mi destino/Imagen TV)

El estreno de Chespirito: sin querer queriendo en Max ha reavivado el interés por la vida privada de Roberto Gómez Bolaños, así como por las figuras que rodearon su trayectoria, como Florinda Meza.

En medio de esta atención renovada, se revivió la ocasión en que la actriz protagonizó un momento tenso en televisión, cuando reaccionó con firmeza al ser cuestionada sobre una relación pasada con Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Quico.

Así fue el incómodo momento en vivo

Esto sucedió hace varios años durante una emisión del programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante,

Y es que, antes del corte comercial, Infante lanzó:

“Florinda, ¿mantuviste una relación con Carlos Villagrán?… hago una pausa comercial y regreso con la respuesta de Florinda Meza, El minuto que cambió mi destino, venimos".

El emotivo recuerdo navideño que confesó Florinda Meza con “Chespirito” (Foto: Instragram / @florindamezach1)

Florinda, visiblemente molesta, no tardó en responder:

“Yo simplemente me niego a manosear eso, ¿sabes por qué? … ¿Cuántos habrán empezado igual que tú y tú estás aquí y ellos acá? … Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que yo he construido y lo que tengo con alguien“.

La viuda de Bolaños defendió tanto su privacidad como el legado de Chespirito:

“Porque será de lo que hable y yo no necesito beneficiarme… cuando le tiraban a Roberto, quien sea, si fuera Juan Pérez no le tiran".

Gustavo Adolfo y Florinda Meza (Foto: Cuartoscuro)

El presentador intentó bajar la tensión, señalando que su intención no era atacar a Bolaños, pero Florinda no cedió:

“No estoy dispuesta a darle con esa respuesta público a Carlos Villagrán … ¿Tú estás dispuesto a darle tu público a Carlos Villagrán? Allá tú.”

Infante respondió:

“Yo a mi casa a nadie lo invito a maltratarlo y si te falté al respeto ofrezco una disculpa, de todos modos hago la pausa comercial y regreso con otros minutos que cambiaron el destino de la señora Florinda Meza, volvemos”.

Esto desconcertó seriamente a la actriz, quien al percatarse que lo que dijo habría quedado al aire mencionó: “Ah, ya era la pausa comercial. Esa ya era pausa…”

La viuda de Chespirito se molestó al ser cuestionada respecto a su pasado con Quico. (Imagen TV/Youtube)

¿Por qué se distanciaron Chespirito y Carlos Villagrán?

El quiebre entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán no solo fue profesional, también cargó con tensiones personales que hasta hoy generan polémica.

En su biografía Sin Querer Queriendo, Bolaños mencionó que su alejamiento con Villagrán se dio a partir de que Carlos salió del Chavo del 8.

164

Supuestamente Villagrán le dijo a Chespirito que se iría porque quería brillar por él solo y le pidió permiso para seguir usando el personaje.

Aunque Roberto le habría dado permiso, aparentemente, Villagrán se negó a aceptar darle el crédito como creador de Quico, lo cuál terminó por romper todo.