Pepe Aguilar reveló cómo surgió el amor entre Ángela y Nodal: “Entendí que estaban enamorados desde chiquillos”

El compositor rompió el silencio sobre el romance entre su hija y el cantante sonorense. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

El cantante mexicano Pepe Aguilar compartió detalles sobre la relación entre su hija, Ángela Aguilar, y el también cantante Christian Nodal durante una entrevista con Pati Chapoy en el programa Ventaneando.

Según explicó, el vínculo entre ambos artistas comenzó cuando eran adolescentes y se conocieron en el marco de una gira en Estados Unidos en 2018. “Christian tenía 17 años, Ángela 14 o algo así, estaban muy chiquitos. Entonces sí, se veían y yo creo que sí, latía su corazoncito”, comentó Aguilar, refiriéndose a los primeros indicios de atracción entre los jóvenes.

El intérprete detalló que, aunque en ese momento no pasó a mayores debido a su corta edad, la conexión entre ellos se retomó durante la pandemia. Según el hijo de Antonio Aguilar, ambos volvieron a comunicarse mientras permanecían en confinamiento. “Después durante la pandemia tengo entendido que se volvieron a hablar otra vez. Pero pues estábamos encerrados, cada quién en su casa. Y cuando recién salió creo que Christian salió con otra relación y pues ya. Y después con otra relación y luego ya empezó con Ángela”, explicó.

Nodal y la hija de Pepe Aguilar se conocieron durante una gira. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

De acuerdo a Pepe, fue después de estas experiencias que finalmente comenzaron su romance. Admitió que la relación entre Ángela y Christian si lo tomó por sorpresa debido a la rapidez con la que se desarrolló. Sin embargo, al reflexionar sobre el contexto, comprendió que el vínculo entre ellos, venía de hace tiempo.

“Ya después entendí que estaban enamorados desde chiquillos. Era un amor platónico y ya los dos con carreras muy fuertes, sólidas, independientes los dos, hacen lo que quieren”, afirmó.

Durante la charla con Chapoy, el compositor también abordó el impacto de las redes sociales en la vida pública de los artistas, señalando que estas plataformas han cambiado significativamente con el tiempo. Según el cantante, se han transformado en un espacio donde predominan los comentarios negativos.

“De repente morfeó las redes sociales, de ser algo que acercara a los fans con la gente que admiraban o con deportistas, ahora los acerca para mentarles la madre y hacer comentarios desagradables”, expresó.

Pepe Aguilar confesó que lo sorpendió el noviazgo y posterior matrimonio de su hija con el sonorense. (@Anahi401)

A pesar de este fenómeno, Aguilar dejó claro que no presta atención a las críticas destructivas que circulan en las redes sociales. “Yo le hablo a la gente que me quiere escuchar, quien no me quiere escuchar no me interesa en lo más mínimo. Sobre todo si lo que quiere es ofender”, concluyó, subrayando su postura frente a los detractores en línea.

Cabe recordar que hace unos meses, el mismo Christian Nodal reveló cómo fue que se enamoró de la hija de Pepe Aguilar durante la gira de “Jaripeo sin fronteras” en EEUU.

En una entrevista confesó que existía una regla impuesta por su suegro, que les impedía estar en el mismo lugar juntos. “Lo genuino, de verdad, te lo digo de corazón... yo la miraba y decía, ‘talentazo’... ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa. A parte mi suegro (te voy a exponer suegro). Yo no sabía pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”.