Emma Coronel comparte guía para migrantes en medio de redadas en EE. UU.

Coronel compartió algunas instrucciones para los migrantes en su cuenta de Instagram. Europa Press/Contacto/TNS

En medio de una de las mayores oleadas de redadas antimigrantes en Estados Unidos en los últimos años, Emma Coronel, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una guía básica para que los migrantes sepan cómo actuar si son confrontados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Desde su cuenta de Instagram, Coronel publicó una imagen en sus historias que rápidamente se viralizó. En letras mayúsculas, la advertencia es clara: “Si ICE toca tu puerta, NO ABRAS”. El mensaje continúa detallando pasos concretos para proteger los derechos de los migrantes ante una posible redada. Entre las recomendaciones se incluyen no abrir la puerta si los agentes no presentan una orden judicial firmada, exigir ver dicha orden a través de una rendija o por debajo de la puerta, no firmar ningún documento sin asesoría legal, y grabar la interacción si es posible.

“Tu casa es tu espacio, defiéndelo legalmente”, se lee en el mensaje, que finaliza con una llamada a la calma: “¡No estás solo! Si ICE llega, mantén la calma, no corras, no mientas. La información es poder”. Según Coronel, las recomendaciones están basadas en directrices emitidas por la Secretaría de Gobernación de México y organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes en EE. UU.

El gesto de Coronel se da en un contexto especialmente tenso. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el jueves que las operaciones de inmigración impulsadas por el presidente Donald Trump continuarán en Los Ángeles “hasta que tengamos paz en las calles”. Durante su conferencia de prensa, interrumpida por el senador demócrata Alex Padilla —quien fue retirado por la fuerza—, Noem aseguró que los agentes ya han identificado miles de objetivos migratorios.

(Instagram Emma Coronel)

La situación se ha agravado con la intervención militar en las redadas. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una solicitud urgente para detener el despliegue de tropas, advirtiendo que se trata de un intento de la administración Trump por socavar principios democráticos fundamentales. “El uso de la Guardia Nacional solo ha encendido aún más las tensiones”, declaró Newsom. Una audiencia federal se programó para este jueves en San Francisco.

Mientras tanto, las protestas se intensifican. Más de una docena de ciudades han registrado manifestaciones, algunas de ellas violentas. En Seattle, la policía usó gas pimienta; en Denver, humo y bolas de pimienta. En Los Ángeles, agentes antidisturbios —incluso montados a caballo— dispersaron a manifestantes con proyectiles y toletes durante el segundo toque de queda nocturno.

En este ambiente de incertidumbre, mensajes como el de Emma Coronel resuenan especialmente entre la comunidad migrante. Más allá de su controvertida figura pública, su publicación refleja la urgencia de difundir información legal precisa en tiempos en que los derechos civiles parecen estar bajo amenaza constante.