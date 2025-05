Velan a colaboradores de Clara Brugada; simpatizantes la arropan con consignas: “¡No estás sola!”

Clara Brugada acudió al velorio de sus dos colaboradores asesinados, Ximena Guzmán y José Muñoz, en medio de muestras de apoyo y exigencias de justicia. Simpatizantes la recibieron con gritos de “¡No estás sola!” en la funeraria Gayosso Sullivan. (Captura de pantalla)

Los cuerpos de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y de José Muñoz Vega, coordinador general de asesores, son velados la noche de este martes en la funeraria Gayosso Sullivan, en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ambos funcionarios fueron víctimas de un ataque armado registrado por la mañana en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llegó al velorio poco después de las 21:00 horas, acompañada de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, en medio de una muestra masiva de respaldo por parte de ciudadanos y funcionarios.

A su arribo, un grupo de simpatizantes coreó consignas como “¡No estás sola!” y “Zapata vive, la lucha sigue y sigue”, mientras otros sostenían pancartas y encendían veladoras en honor a las víctimas.

El velorio reunió a familiares, amigos, vecinos y miembros del gabinete capitalino, entre ellos el secretario de Gobierno César Cravioto, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, así como diputadas y diputados locales.

También se hicieron presentes habitantes de colonias como San Miguel Teotongo, de la alcaldía Iztapalapa, quienes organizaron una guardia en señal de solidaridad.

La diputada local de Morena, Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y figura cercana a la mandataria capitalina, afirmó que el crimen podría estar relacionado con el trabajo que realiza Brugada en materia de seguridad.

“Esto es algo que ocurre cuando la jefa de Gobierno informa sobre los grandes avances en la estrategia de seguridad (...) Ximena y Pepe eran funcionarios que siempre participaban en el gabinete de seguridad; además Pepe es un compañero que trabajó en el gobierno de Iztapalapa”, declaró a los medios de comunicación, al tiempo que subrayó que no existían antecedentes de amenazas contra las víctimas y que esto es un claro mensaje dirigido al Gobierno.

Durante el velorio, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hicieron presentes para resguardar la zona. La entrada a la funeraria Gayosso estuvo marcada por largas filas de personas que acudieron a despedirse y a expresar su apoyo tanto a los familiares como a la jefa de Gobierno.

¿Qué se sabe del ataque?

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades capitalinas, el ataque se trató de una agresión directa. El hecho ocurrió la mañana del martes 20 de mayo, cuando Ximena Guzmán esperaba a José Muñoz a bordo de un vehículo en la intersección de Calzada de Tlalpan y calle Napoleón.

Un sujeto vestido de blanco se aproximó, abrió fuego contra el parabrisas del automóvil y luego disparó contra Muñoz, quien se encontraba por abordar el vehículo. Posteriormente, el agresor volvió a disparar contra la ventanilla de la conductora y huyó del lugar con un cómplice en una motocicleta negra.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque y permitieron identificar también la participación de una camioneta Nissan Kicks azul y una Urvan blanca, que habrían acompañado la huida.

Horas después, la motocicleta y el automóvil fueron hallados por las autoridades, quienes ya tienen ambos vehículos bajo resguardo.

Las reacciones

Clara Brugada expresó públicamente su consternación y anunció que no descansará hasta que se haga justicia. “Ximena era una mujer maravillosa, incansable. No habrá impunidad”, declaró la jefa de Gobierno en un mensaje oficial. También indicó que su administración continuará con la lucha contra la inseguridad, reiterando que estos hechos no frenarán las acciones emprendidas por su gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien también gobernó la Ciudad de México entre 2018 y 2023, manifestó sus condolencias y destacó que ambas víctimas trabajaban desde hace mucho tiempo en su movimiento político. El partido Morena, al cual pertenecían Ximena y José, también condenó los hechos.

Los 16 alcaldes de la capital emitieron un comunicado conjunto de solidaridad y condena, comprometiéndose a sumar esfuerzos para que este caso no quede impune. Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Pablo Vázquez, publicó en la red X que se está trabajando con todas las instancias para dar con los responsables.

Este crimen ha generado un ambiente de indignación política y social, al ocurrir en una ciudad considerada por las autoridades como una de las más seguras del país en comparación con otras entidades federativas.

Trayectoria de las víctimas

Ximena Josefina Guzmán Cuevas era egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y tenía una amplia trayectoria en la administración pública. En 2011, se desempeñó como coordinadora de Desarrollo Educativo en Iztapalapa, posteriormente fue coordinadora de proyectos en la delegación Miguel Hidalgo y ocupó el cargo de subdirectora de análisis y compromisos en la jefatura de Gobierno.

Por su parte, José Muñoz Vega, de 40 años, era asesor general del despacho de la jefatura de Gobierno. Antes de ese cargo, fungió como coordinador de seguridad ejecutiva en la alcaldía Iztapalapa. Su experiencia y cercanía con Brugada lo convirtieron en un integrante fundamental del gabinete de seguridad capitalino.

Ambos eran figuras de plena confianza para la jefa de Gobierno y participaban regularmente en las reuniones estratégicas en materia de seguridad pública. Su asesinato ha sido interpretado por algunos actores políticos como un mensaje contra el equipo cercano de la mandataria.