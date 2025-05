Redes sociales defienden a Joaquín López Dóriga tras polémica cobertura en el Vaticano: “Déjenlo ser, envidiosos”

Redes sociales defienden a Joaquín López Dóriga tras polémica cobertura en el Vaticano. (X)

Después de que varios usuarios en redes sociales acusaran a Joaquín López Dóriga de estar en estado inconveniente durante la cobertura del cónclave que eligió al nuevo Papa León XIV, cientos de internautas salieron en defensa del periodista mexicano, asegurando que las críticas fueron desmedidas y que su apariencia se debía, más bien, al cansancio acumulado y a su edad.

La controversia surgió luego de que el pasado 8 de mayo, el experimentado conductor de noticias realizara un enlace en vivo desde el Vaticano, en el que algunos espectadores percibieron una supuesta dicción errática y una postura tambaleante, lo cual provocó comentarios que sugerían que el ‘Teacher’ se encontraba alcoholizado.

En uno de los clips que circuló en X (antes Twitter) y TikTok, se escucha a López Dóriga decir con tono exasperado: “¡Puta! ¿Ahora quién va a aguantar a Trump?”, tras confirmarse que el nuevo pontífice es de nacionalidad estadounidense.

Joaquín López Dóriga en supuesto estado inconveniente. (Infobae México)

Más adelante, con evidente dificultad al hablar, añade: “Vamos a ver, ya… sé que… la oficina de Trump me ha confirmado que participará, por supuesto, ya están en primera fila, en esta misa… la misa de pontificado... A ver, a ver si logra, lo que quiere, el encuentro con el nuevo papa”.

Las imágenes desataron una ola de comentarios señalando un presunto consumo de alcohol. Sin embargo, muchas otras voces tomaron la palabra para desacreditar esta teoría, defendiendo al comunicador con argumentos que van desde el desfase horario hasta su avanzada edad.

Joaquín López Dóriga levantó polémica durante su cobertura en Roma. (X)

“Ya es un adulto mayor”, escribió una usuaria en TikTok. Otra añadió: “No está tomado, lleva varios días trabajando a marcha forzada”. En la misma línea, un usuario señaló: “Es verdad, a la hora que sea enciendo el radio del coche y siempre está al aire él. Puede ser en la mañana o en la noche, desde que murió Francisco”.

Los mensajes se multiplicaron también en X, donde algunos defendieron no solo el estado físico del periodista, sino también la calidad de su cobertura. “Felicidades, Teacher. Tus crónicas son excelentes. Como siempre estuviste estupendo y te vas de nuevo por la puerta grande”, expresó un seguidor. Otro destacó: “No inventen… trae el jet lag, además que el hombre tiene casi 80 años”.

El periodista no ha respondido de manera directa a los señalamientos, pero sí publicó un mensaje en el que se despidió oficialmente de las coberturas papales. “Con esta cobertura cierro un ciclo de vida en lo que se refiere a la elección de los papas. Inició en agosto de 1978 y termina con León XIV. Como siempre se los he dicho, esto no es un trabajo, es un privilegio. Gracias a todos ustedes”, escribió.

Joaquín López Dóriga en Roma. (X)

Frente a los ataques, sus seguidores fueron contundentes: “Habla con más fluidez y mayor elocuencia que cualquier diputado”, “Está así de contento. Envidiosos… déjenlo ser”, y uno más que resumió el sentir de muchos: “No está borracho, se nota que se anda muriendo de sueño”.

Para sus defensores, el “Teacher” no sólo no estaba en estado inconveniente, sino que demostró, una vez más, por qué es uno de los periodistas más reconocidos del país.

Compararon al Teacher con Felipe Calderón tras su cobertura del cónclave Crédito: X (Mike_Oviedo)

Sin embargo, otro sector de internautas también señaló que, aunque el periodista se encontrara bajo los efectos del alcohol, su edad y legado le han granjeado la posibilidad de estarlo sin que se le juzgue por ello.

”Ya está bien grande, ya tiene derecho de andar cómo se le pegue la gana", “Equis, nadie lo va a quitar de donde esta”, “La mayoría ha andado así en el trabajo no se hagan”, fueron otros comentarios de defensa.