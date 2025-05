Libertad Palomo denuncia al productor Ricardo Tavera por amenazas de muerte y abuso a menores: “Un depredador”

Libertad Palomo denuncia a Ricardo Tavera por presuntos abusos contra menores y malos tratos en producción cinematográfica (Archivo)

La actriz y activista Libertad Palomo ha denunciado públicamente al productor de cine mexicano Ricardo Tavera por presuntos abusos contra menores y malos tratos hacia el equipo de producción de la película Esperpentos y la sociedad del bullying.

Según declaraciones de Palomo, el productor habría cometido actos graves de violencia y abuso durante los ocho meses que trabajaron juntos en el proyecto, lo que la llevó a renunciar y a presentar una denuncia formal.

La actriz asegura que existen al menos 13 denuncias en su contra y que los hechos están siendo investigados por las autoridades.

De acuerdo con lo informado por TVNotas, Palomo relató que durante el rodaje de la película, Tavera no solo incumplió con los pagos a actores, técnicos y camarógrafos, sino que también protagonizó episodios de violencia verbal y física.

Palomo señala condiciones laborales extremas en el set, con jornadas de hasta 20 horas sin transporte ni alimentación adecuada (Captura: Unicable)

En una ocasión, habría amenazado de muerte a una maquillista que le exigió el pago de su salario, llegando incluso a estar a punto de golpearla.

La actriz intervino para evitar la agresión y, tras confrontar al productor, también fue objeto de amenazas. Según sus palabras, Tavera le dijo: “Búscate una banqueta, porque ya estás muerto hijo de tu madre”.

Palomo también denunció que las condiciones laborales durante el rodaje eran extremas, con jornadas de trabajo que se extendían hasta 20 horas diarias, comenzando a las 5 de la mañana y terminando cerca de la medianoche.

Además, señaló que el equipo no contaba con transporte ni alimentación adecuada, y que el productor incumplió con varias promesas relacionadas con el elenco y las condiciones de trabajo.

Durante el rodaje, Tavera habría incumplido pagos y amenazado de muerte al equipo de Esperpentos y la sociedad del bullying (Archivo)

“Pasé por alto muchas cosas por el cariño que le tenía a los niños que participaban en este proyecto, pero llegó un punto en el que no pude soportar más”, afirmó.

En declaraciones al programa Sale el sol, Palomo aseguró que Tavera realizó propuestas indecorosas a jóvenes de entre 13 y 14 años y que abusó de menores de diversas maneras.

“Es un depredador y lo voy a exhibir. No voy a permitir que alguien así esté libre. ¡Con los niños no!”, expresó la actriz, quien también es activista de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Según sus declaraciones, el productor habría amenazado con usar su poder para silenciarla y tomar represalias contra quienes lo denuncien.

Tavera, director de filmes como Niños asesinos, enfrenta críticas que cuestionan su reputación en la industria cinematográfica (Archivo)

La actriz también mencionó que otros colegas del medio artístico ya le habían advertido sobre el comportamiento de Tavera. Entre ellos, los actores Pepe Magaña y Marcos Valdés le habían señalado que el productor tenía antecedentes de incumplimientos y conflictos laborales con figuras como Paco de la O, María Rebeca, Lucero Lander, Raúl Buenfil y el hijo de Nicola Porcella.

Según Palomo, Tavera habría estafado a varios niños y sus familias, quienes pagaron grandes sumas de dinero con la esperanza de participar en proyectos cinematográficos.

“Cuando le dije que no iba a permitir que le hiciera proposiciones indecorosas a jóvenes de 13 o 14 años y que se volviera a meter con niños, se puso muy violento. Me dijo que nunca le iba a hacer nada, que era muy poderoso y tenía todo lo necesario para acabar conmigo y con toda la gente que se sumara”, expresó.

La policía investiga denuncias mientras Palomo advierte que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales (Foto: Instagram)

El historial de Tavera incluye la dirección y producción de películas como Niños asesinos, El triunfo de vivir y The juniors y la fórmula imperial. Sin embargo, su reputación ha quedado en entredicho tras las acusaciones de Palomo, quien afirmó que los abusos cometidos por el productor son “imperdonables” y que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

“Lo que ocurrió con los niños es algo increíble, no te puedes imaginar lo que hacía con algunos de ellos”, declaró.

Actualmente, existe una carpeta de investigación abierta contra Ricardo Tavera, y las autoridades están analizando las denuncias presentadas.

Palomo subrayó que no puede revelar todos los detalles debido al proceso legal en curso, pero insistió en que los hechos son graves y que no descansará hasta que se haga justicia.

“Si este señor me va a matar, que quede esto como constancia, porque me amenazó de muerte. No voy a permitir que un depredador de esta magnitud esté libre”, concluyó.

Las acusaciones han generado un fuerte impacto en la industria cinematográfica mexicana, donde el caso de Tavera se suma a una serie de denuncias recientes que han puesto en evidencia problemas estructurales en el sector.

Mientras tanto, la comunidad artística y el público esperan que las investigaciones avancen y que se esclarezcan los hechos.