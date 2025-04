Estrella infantil de Televisa celebra haber terminado sus estudios de preparatoria tras no poder estudiar cuando era niña

Natasha Dupeyrón se dio a conocer desde muy pequeña en los melodramas infantiles. (Instagram: @natdupeyron)

Natasha Dupeyrón, actriz infantil de Televisa, dio a conocer uno de sus más importantes logros tras una infancia en la actuación.

A través de su cuenta personal de Instagram, Dupeyrón dio a conocer que concluyó sus estudios de preparatoria a los 33 años, y aunque llegó a sentir inseguridad, logró descubrir que es toda una apasionada de la historia.

"Hoy recibí mi certificado de preparatoria. Con 9.5 de promedio.¡Nunca imaginé que iba a escribir algo así!“, se lee al principio de su publicación.

A través de una serie de fotografías, la actriz muestra parte de sus apuntes de clase, el certificado de preparatoria y reflexiona sobre la niña que no pudo asistir a la escuela y creció a con la idea de que los estudios no eran para ella.

“Me daba miedo estar en una reunión y que hablaran de cosas que yo no entendía. Me daba miedo preguntar. Me daba miedo fallar”.

Debido a que en una ocasión intentó estudiar música, pero no lo logró por no tener estudios, decidió empezar a estudiar luego de mucha terapia. Al principio sintió miedo e incluso se llegó a juzgar, pero pese a todo, nunca se rindió.

En el camino se dio cuenta de que es muy buena en matemáticas y le encanta la historia, la filosofía y la psicología, además tuvo la oportunidad de aprender derecho sociología, literatura, biología y estructura socioeconómica de México.

“Me armé una mochila con cuadernos, plumones, prit, mi pequeña impresora, una INCREÍBLE calculadora (que lo tiene todo) y empecé a construir mi forma de aprender”.

(Instagram / Captura de pantalla)

Ante un acontecimiento tan importante en su vida, la actriz dedicó unas palabras a su “Nat chiquita”, pues después de un largo recorrido sabe que es capaz

“Hoy abrazo a la Nata chiquita, y le digo: ‘no, no eres tonta. Sí, vas a terminar la escuela. Y un día vas a estar orgullosa. Como hoy’”, expresó.

Finalmente agradeció a todas las personas que la acompañaron en el proceso y aseguró que pronto celebrará su graduación.

Quén es Natasha Dupeyrón, actriz que terminó la preparatoria a los 33 años

Natasha Dupeyrón es una famosa actriz, cantante y modelo mexicana nacida el 3 de junio de 1991 en la Ciudad de México. Desde muy temprana edad adquirió notoriedad en el medio artístico al participar en la telenovela infantil “De Pocas, Pocas Pulgas” en 2003.

Posteriormente, participó en producciones como “Alegrijes y Rebujos” y “Lola, érase una vez”; así como en proyectos juveniles como “Miss XV” y “La Rosa de Guadalupe”.

Natasha Dupeyrón reportó en sus redes sociales que sufrió una accidente dentro de su hogar Foto: Instagram/@natdupeyron

También incursionó en la música como parte del grupo Eme 15, formado dentro de la telenovela “Miss XV”; sin embargo, en los últimos años se ha mantenido alejada de música y la actuación, pero constantemente está activa en redes sociales.