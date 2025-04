Sofía Castro llama “padrastro” a Diego Klein tras supuesto romance con Ángélica Rivera

La hija de Angélica Rivera apoyó al actor en su nuevo proyecto cinematográfico. Fotos: Cuartoscuro

Sofía Castro desfiló por la alfombra roja de la cinta “Loco por ella”, protagonizada por Diego Klein, quien fue relacionado sentimentalmente con Angélica Rivera previo al estreno de la serie “Con esa misma mirada”.

El encuentro entre los actores estuvo rodeado de besos, abrazos y comentarios sarcásticos, pues como era de esperarse, el joven actor fue cuestionado sobre el supuesto romance con ‘La Gaviota’.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, Klein toma con buena cara los rumores sobre su vida sentimental, aunque admite que lo tomaron por sorpresa.

“Aunque no fue planeado, aunque nos sorprendió a todos y a mí me agarró en curva porque yo no había estado en ningún chisme en mi vida. Le vino increíble a la serie”, expresó.

Por su parte, Sofía Castro no pudo evitar bromear sobre la situación, tanto que hasta llamó “padrastro” a su compañero de melodrama.

“No pasa nada, pero quiero que me traigan a mi padrastro. Vengo a apoyar a mi padrastro y a mi primo Michelle Castro”, comentó entre risas.

Y agregó: “Yo lo amo, y mi mamá también lo quiere mucho, nos queremos mucho como equipo. Hemos hecho una familia, y estamos muy contentos de estar aquí”.

Angélica Rivera y Diego Klein protagonizan la serie "Con esa misma mirada" (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Asimismo, al igual que otras ocasiones, defendió a su mamá y dijo estar orgullosa de la mujer en la que se ha convertido.

“Me enorgullece tener la mamá que tengo, verla tan guapa, tan espectacular. Ojalá me herede el cutis, el cuerpo y todo porque mi mamá está hermosa. Está feliz, mejor que nunca”, concluyó.

Novia de Diego Klein reacciona al supuesto romance con Ángélica Rivera

A la alfombra roja también acudió Yare Santana, pareja sentimental de Klein, quien confesó que los rumores de romance entre su novio y ‘La Gaviota’ no afectan su relación.

“No pasa nada, son solo rumores y nosotros estamos bien”, explicó, y agregó: “Somos actores, está esta parte profesional que nos tocará en algún momento tener tanto a él como a mí en ficción, pero dar besos y abrazos está bien. No tiene nada de malo”.

(Ventaneando / Captura de pantalla)

Cabe recordar que pese a las constantes declaraciones sobre su supuesto romance, los actores siguen siendo relacionados, pues anteriormente Angélica Rivera acudió a la obra de teatro en la que participa su compañero.

Y más allá del apoyo entre colegas, lo que no pasó desapercibido fueron las supuestas muestras de afecto que el actor le envió a ‘La Gaviota’ al concluir la función.