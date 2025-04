Charlie XCX reacciona con firme mensaje ante las muertes en festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario

Charlie XCX se pronuncia ante la tragedia en el festival Ceremonia

La tragedia marcó el arranque del Festival Axe Ceremonia 2025. Dos fotoperiodistas perdieron la vida tras el colapso de una estructura metálica en el Parque Bicentenario.

Este domingo, la artista británica Charli XCX —nombre artístico de Charlotte Emma Aitchison— rompió el silencio con un mensaje de solidaridad.

La cantante, una de las figuras estelares del cartel, subió al escenario American Eagle cerca de las 23:40 horas, cerrando su presentación minutos antes de la 01:00.

Para entonces, la noticia del fatal accidente ya circulaba en redes sociales, desatando una ola de críticas por la continuidad del evento pese a la tragedia.

Este fue el mensaje de Charlie XCX

A través de una historia de Instagram, Charli compartió un breve pero contundente mensaje:

“My heart is with the families and friends of Miguel and Berenice xxx” (“mi corazón está con los familiares y amigos de Miguel y Berenice. Besos, besos, besos”).

El texto apareció en blanco sobre fondo blanco, una estética sobria que contrastó con la crudeza de los hechos. Aunque no emitió más declaraciones, la publicación reflejó una postura empática ante la pérdida de dos profesionales del lente.

En redes sociales, la reacción del público fue dividida. Algunos lamentaron que el festival no se suspendiera tras el incidente; otros defendieron a la intérprete de Vroom Vroom, argumentando que pudo desconocer lo ocurrido al momento de su actuación.

El accidente revivió cuestionamientos sobre la seguridad del festival, que en ediciones anteriores ya había registrado incidentes. La exigencia de un protocolo más estricto crece entre asistentes y artistas.

Nsqk reaccionó ante la tragedia en Ceremonia 2025

El cantante mexicano Nsqk, quien también formó parte del cartel, fue de los primeros en alzar la voz.

Previo a la presentación de Charli XCX, el escenario albergó a actos como Tomorrow X Together y Hanumankind. Sin embargo, la atmósfera de celebración se vio empañada por la tragedia.

Axe Ceremonia, un evento que presume diversidad musical y cultural, enfrenta ahora una fuerte presión para revisar a fondo sus estándares de seguridad. Las familias de Miguel y Berenice, junto con una comunidad en duelo, exigen más que palabras.

La alcaldía Miguel Hidalgo señaló que la estructura decorativa no fue reportada por los organizadores ni estaba instalada cuando su personal realizó la inspección de seguridad

