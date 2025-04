Alumnos cocinan hotcakes en salón de clases tras prohibición de comida chatarra en escuelas I VIDEO VIRAL

En respuesta a la nueva medida de salud pública, alumnos de secundaria improvisaron una cocina en el aula y el video se volvió viral. (TikTok / @erickck7)

La reciente medida del gobierno federal para prohibir la venta de comida chatarra en escuelas de todo el país ya está generando reacciones inesperadas por parte de los estudiantes. El pasado 29 de marzo entró en vigor la prohibición de comercializar alimentos ultraprocesados en planteles educativos, como parte de una estrategia para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, en medio del debate sobre los efectos de esta nueva política, un grupo de alumnos de secundaria se volvió viral en redes sociales al compartir un video en el que cocinan hotcakes dentro del salón de clases, como alternativa a los productos ahora restringidos.

En las imágenes, se observa cómo los jóvenes utilizan una parrilla eléctrica y un sartén para preparar los panqueques mientras están en horario escolar. “Nosotros en la escuela por qué Claudia Sheinbaum prohibió la comida chatarra”, dice el texto sobrepuesto al video, en alusión a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha respaldado este tipo de regulaciones como parte de su plan nacional de salud.

El video, que ya suma casi un millón de reproducciones, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, desde apoyo por su creatividad hasta comentarios cómicos y críticos. Algunos usuarios celebraron la iniciativa: “Al menos será una generación que sabrá cocinar”, escribió un internauta. Otros recurrieron al humor negro: “No que un México sin hambre, Claudia, ve a estos hijos de perra jajaja”.

Alumnos documentaron con humor cómo hacen hotcakes con una parrilla eléctrica en plena clase, generando reacciones en redes sociales. (TikTok / @erickck7)

Los comentarios no pararon ahí. También se viralizaron frases como: “el profesor: hey la bolita de atrás que están comiendo, me hacen un hotcakes, porque ya se me bajó la presión”; “el profe: si me hacen uno los paso con 8″; y “Ojalá no hagan revisión de mochila y ustedes ahí con el sartén, la parrilla, la mantequilla, la harina”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer en qué entidad federativa ocurrió el suceso, ni si hubo alguna sanción para los estudiantes involucrados. Tampoco se ha emitido un posicionamiento oficial de la Secretaría de Educación Pública respecto a este tipo de respuestas estudiantiles a la nueva normativa.

La reforma alimentaria en escuelas ha sido tema de controversia desde su anuncio. Aunque la medida busca reducir el consumo de productos con altos niveles de azúcar, grasa y sodio, también ha generado críticas por la falta de alternativas saludables disponibles en muchos centros escolares.

Mientras tanto, los estudiantes continúan buscando soluciones creativas para satisfacer sus antojos, incluso si eso implica cocinar en el aula. Y en redes sociales, el ingenio adolescente no ha pasado desapercibido.