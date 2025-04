Charly López, ex de Ingrid Coronado, revela la verdadera razón de su cambio físico tras alarmar a sus seguidores

Charly López explicó la razón de su notable cambio físico. ig: @charlylopezgar

Charly López, integrante de GB5 y expareja de Ingrid Coronado, sorprendió a propios y extraños al volverse viral en redes sociales por su notable cambio físico.

El cantante fue padrino de las obras presentadas en “Tetaro en breve”, donde concedió algunas entrevistas y mostró su apoyo a un proyecto digital; sin embargo, más allá de sus palabras, los usuarios resaltaron que lucía más delgado de su rostro y cuello.

“Lo que queda de Charly López” y “¿Qué les hace Ingrid Coronado?”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en primera instancia, pero con el paso de las horas, su imagen adquirió fuerza y desató preocupación entre sus seguidores.

Mientras algunos aseguraron que su nueva imagen se debía a su edad, otros mencionaron que el intérprete siempre se había cuidado, pero al parecer los excesos ya le estaban cobrando factura.

El cantante luce una notable baja de peso Crédito: TikTok/sam_lb_media

Charly López revela la verdadera razón de su cambio y agradece la preocupación de sus seguidores

Días después de que su nueva imagen se volvió viral, el cantante del grupo musical Garibaldi, ahora GB5, puso fin a las especulaciones a través de un video en su cuenta de Instagram

De acuerdo con el protagonista de telenovelas como “Código Postal”, “María Isabel” y “Central de abastos”, el video que circula en redes sociales tiene una luz que no le favorece, pues actualmente hay menos grasa en su cuerpo.

“Estoy muy bien, lo que pasa es que me pegué demasiado, obviamente la luz donde me estaban tomando no era nada buena. Sí bajé mucho de peso, me quería pegar para estar más rayado, no tengo nada de grasa”, explicó.

Posteriormente, agradeció a todas las personas que han mostrado preocupación por su salud, pero dijo estar perfectamente bien y muy saludable: “Estoy muy bien, gracias a todos los que se han preocupado, pero estoy bien, muy saludable, pero estoy muy marcado”, expresó.

Charly García desató preocupación por su cambio físico. (Foto: Instagram @

Tras la explicación del también productor musical, varios de sus colegas se pronunciaron al respecto con comentarios positivos sobre su cambio físico, resaltando la disciplina y constancia que ha mostrado.

Horas después de su video, también realizó una transmisión en vivo en la que platicó lo que ocurrió con el video que se volvió viral y habló de los cambios que hay en su cuerpo.

“Me tomaron un video y una foto que me veo terrible, creo que mucho tiene que ver la iluminación. Sí baje de peso, pero lo hice intencionalmente”, contó.

Debido a que sus imágenes adquirieron tanta fuerza, reveló que varios famosos y medios de comunicación le enviaron mensaje, por lo que decidió hacer un video y mostrar él mismo su físico.