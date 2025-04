Mujer española llora al cumplir su sueño de conocer el Ángel de la Independencia: “Es divino México”

El video generó una ola de reacciones en redes sociales, con miles de usuarios conmovidos por la emotiva experiencia de Antonia. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

Una mujer española se volvió viral en redes sociales tras compartir un emotivo momento al conocer el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

El video, ampliamente difundido a través del canal de YouTube Cygnus y Romantic Vlogs, muestra la reacción de Antonia, tía del youtuber español Chris Cygnus, quien no pudo contener las lágrimas al estar frente al icónico monumento.

En la grabación, Antonia expresa su profunda admiración por el Ángel de la Independencia.

“Solamente con estar aquí y verlo me conformó. Para mí es un sueño estar aquí y verlo. De verdad que sí, porque te he visto a ti junto a tu familia en la plaza en el Ángel de la Independencia y ahora que yo estoy aquí y lo voy a ver en vivo. Es realmente impresionante, es muy bonito. Me ha emocionado mucho. No tengo palabras para describir lo que siento ahora, es que es espectacular, no creía que nunca lo tendría cerca. ES DIVINO MÉXICO. Hay que disfrutar de este bello país”, comentó entre lágrimas.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales, con miles de usuarios conmovidos por la emotiva experiencia de Antonia. “Wow, la tía Antonia así como me saca una carcajada en este video me ha sacado una lágrima, me contagió su emoción al ver el Ángel de la Independencia. Un abrazo enorme carapanes desde un punto de la Ciudad de México”, comentó un usuario.

Otros espectadores también destacaron la auténtica y espontánea reacción de Antonia. “La tía Antonia se pasa, paso de reír, preocuparme, ponerme nerviosa, a las lágrimas y luego se repite todo otra vez jajajaja. Amoooo, esta sin duda es la temporada más emotiva y linda”, escribió otra persona.

El Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, es uno de los símbolos más representativos de la historia de México y un punto de encuentro para diversas celebraciones y manifestaciones. La emotiva reacción de Antonia destacó la importancia del monumento en la identidad cultural del país y reforzó el impacto que genera en visitantes nacionales y extranjeros.

Antonia, familiar del youtuber Chris Cygnus, se volvió viral tras expresar su admiración por el icónico monumento. Su reacción generó comentarios de apoyo y empatía en redes sociales. Crédito: YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs.

El video de la visita de Antonia sigue acumulando reproducciones y comentarios positivos en redes sociales, demostrando cómo un momento genuino puede conectar con miles de personas a través de la pantalla.