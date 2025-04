Destrozan a Ángela Aguilar por hablar de sororidad tras hacerle un desplante a Belinda en una gala

Usuarios de redes sociales recordaron la mala actitud que tuvo Ángela Aguilar con Belinda durante la gala de Premio Lo Nuestro 2025. (Foto: Billboard, YouTube / @belindapop, Instagram)

Ángela Aguilar volvió a dirigir la atención pública hacia ella, al dar un discurso feminista en la gala Women in Music 2025 de la revista Billboard. En un gesto de sororidad, la cantante de regional mexicano dedicó el galardón a Revelación del año a las mujeres inmigrantes. Sin embargo, sus palabras tuvieron un efecto bumerán en redes sociales.

Seguidores de Belinda, exprometida de Christian Nodal, actual esposo de Aguilar, acusaron a la artista de usar el feminismo para obtener atención pública y cambiar la narrativa que en redes sociales persiste sobre ella y el papel que jugó en la separación de Christian Nodal de la rapera Cazzu.

Ángela Aguilar dedicó el Premio Revelación de la gala Women in Music a las mujeres inmigrantes Crédito: @billboard, Instagram

Llaman falsa feminista a Ángela Aguilar

Frente a artistas y figuras relevantes de la industria musical que se dieron cita en el YouTube Theater, en Inglewood, California, Ángela Aguilar recordó a su abuela Flor Silvestre, ícono de cine y de ranchero: “La música es quien soy. Es el hilo que me conecta con cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre... Me ha enseñado que estas mujeres aquí hoy no son mi competencia, porque somos el legado unas de otras. Y ella me enseñó que puedes luchar en silencio, y que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”.

Sus palabras fueron celebradas por la audiencia, pero en redes sociales la percepción fue dividida. Aunque un amplio grupo de usuarios celebró su discurso, otro segmento la acusó de falso feminismo.

Las críticas se concentraron luego de que creadores digitales reaccionaron al discurso de Aguilar. En TikTok, un usuario identificado como Dave Godoy, condensó en un breve video gran parte de las críticas de otros internautas.

Para el tiktoker, la artista de regional mexicano no era congruente entre sus dichos y sus acciones. Godoy recordó la polémica que involucró a Ángela Aguilar y a Belinda en la gala de Premio Lo Nuestro, el 20 de febrero, cuando Aguilar se levantó de su mesa previo a la presentación de Belinda.

Su opinión dividió comentarios; no obstante, el consenso general se inclinó por opiniones que coincidían con su punto de vista:

“Si es el cinismo tuviera nombre, se llamaría Ángela Aguilar”

“Ángela Aguilar es su propia enemiga y me encanta”

“Exactamente, no es congruente”

“Cada vez se hunde más; cae en su propia trampa”

“Cuando los hechos hablan, no hacen falta palabras”

Usuarios de TikTok repudiaron el discurso de Ángela Aguilar en la gala Women in Music 2025. (Foto: Captura de pantalla, TikTok)

Reacciones a su rivalidad con Cazzu

Ángela Aguilar inició su discurso hablando del impacto que el acoso digital ha tenido en su salud mental. La intérprete ha sido objeto de críticas y ofensas en los últimos años, las cuales se recrudecieron durante los últimos nueve meses.

La artista ha sido señalada de presuntamente injerir en la separación de Christian Nodal, su actual esposo, de la rapera Cazzu, con quien el sonorense procreó una hija. “Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. Y, sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie”, expresó.

No obstante, usuarios también señalaron incongruencia en su afirmación. Recordaron que ella misma fue quien dio a conocer su relación con Nodal. Además, de que las sospechas de un posible triángulo fueron fundamentadas por ella misma, al definir su relación como la continuidad de una historia de amor que se vieron obligados a pausar.

No solo usuarios de redes sociales han criticado esta postura, el lunes, la periodista Joanna Vega Biestro adquirió visibilidad en X, antes Twitter, al criticar a la cantante por no responsabilizarse de sus acciones: “Cuando dice ‘he estado en medio de una historia que yo no he contado’, perdón, pero sí la ha contado. Y justo la que desata toda esta polémica, que es cuando Cazzu decide hablar, fue la propia Ángela en esta entrevista en la que dice ‘ningún corazón salió lastimado’”, indicó la presentadora en el matutino Sale el Sol.

Aseguran que Ángela Aguilar desató una guerra tras provocar a Belinda y a Cazzu.| Portada: Jovani Pérez, Infobae México.