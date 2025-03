¿Coincidencia o inspiración? Acusan a Ángela Aguilar de copiar look de Cazzu: “Está obsesionada”

La cantante de regional mexicano fue reconocida por la revista estadounidense como Revelación del año. (Foto: @billboard, Instagram)

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha mantenido el interés del público, especialmente por el vínculo del cantante con su expareja, Cazzu. La artista argentina, madre de la hija de Nodal, ha sido punto de referencia para los seguidores del sonorense, quienes no han dejado pasar ningún detalle que relacione a ambas cantantes.

En redes sociales, usuarios han señalado que Ángela Aguilar ha adoptado ciertos rasgos estéticos de las exnovias del cantante, incluyendo a Belinda. La reciente aparición de la hija de Pepe Aguilar en la gala Billboard Women in music avivó esta teoría.

El look de Ángela Aguilar que desató comentarios

Durante el evento, la cantante recibió el Premio Revelación y en su discurso reconoció lo difícil que ha sido enfrentar la polémica en torno a su relación con Nodal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su atuendo: un vestido azul bígaro de corte cruzado con manga larga, acompañado de un peinado desarreglado con mechones sueltos y lentes azules estilo 2000.

Las comparaciones con Cazzu no tardaron en aparecer. Seguidores del cantante aseguraron que Ángela Aguilar replicó la estética de la argentina, especialmente en el cabello y las cejas. “El peinado de Cazzu”, “Ángela robando el peinado de Cazzu” y “Parece que ella quiere parecerse a Cazzu” fueron algunos de los comentarios en redes.

Cazzu ha destacado por su imagen alternativa y un estilo desaliñado intencionalmente, lo que contrasta con la identidad visual de Ángela Aguilar, quien suele proyectar la esencia charra de su dinastía familiar. No obstante, las similitudes en este reciente look han generado un sinfín de teorías entre los seguidores.

Debate en redes: ¿inspiración o coincidencia?

La controversia sobre si Aguilar busca asemejarse a las ex de Nodal sigue creciendo. Mientras algunos consideran que son simples coincidencias, otros aseguran que se trata de una estrategia consciente. La discusión sigue abierta en plataformas digitales, donde las comparaciones no cesan y cada nueva aparición de la cantante es analizada con detalle.

Otro aspecto relevante de la gala fue cuando Ángela Aguilar aceptó el Premio Revelación y pronunció un emotivo discurso donde se dijo víctima del acoso digital: “Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. Y, sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie”, indicó Aguilar, cuya vida volvió a estar bajo el escrutinio público tras el lanzamiento del tema “Con otra”, de Cazzu.

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Cazzu han dado declaraciones al respecto, dejando que el debate continúe entre sus seguidores.

