The Messi Experience en Ciudad de México: fechas, sedes, costos y todo lo que tienes que saber

A lo largo del recorrido, podrás interactuar con algunos de los momentos más importantes de la carrera de Messi. (Jovani Pérez)

Si eres un verdadero fanático de Lionel Messi, prepárate para vivir una experiencia única en la Ciudad de México. The Messi Experience, la exhibición inmersiva que ha cautivado a ciudades como Miami, Buenos Aires y Los Ángeles, llega a nuestra capital para llevar a los aficionados a un recorrido de emociones, historia y fútbol, que te hará sentir parte de la leyenda de ‘La Pulga’..

Aunque no se trata de un partido, la intensidad y el fervor que sentirás al caminar por cada uno de los espacios de esta muestra son comparables a la de un encuentro de alto nivel. The Messi Experience se ha convertido en un fenómeno mundial que permite a los seguidores del astro argentino no solo conocer su historia, sino vivirla de una forma innovadora y multisensorial. Ahora, la CDMX tendrá la oportunidad de ser parte de este viaje de emoción y fútbol.

The Messi Experience llega a la CDMX para finales de año. (https://themessiexperience.com/)

Una de las características más destacadas de este evento, es su diseño completamente interactivo y emocional. Este no es un simple recorrido visual, sino una verdadera inmersión en la vida y carrera de Messi. En más de 7,500 metros cuadrados distribuidos en nueve salas, el visitante podrá recorrer 75 minutos de pura magia futbolística, tocando, aprendiendo y viviendo la historia de uno de los más grandes.

Cada sala es un viaje en sí misma. Desde la recreación de la habitación en la que vivió su niñez en Rosario, hasta la recreación de momentos icónicos que definieron su carrera.

Un ejemplo es la sala que emula el famoso autobús que transportó a la Selección Argentina durante la celebración del Mundial de Qatar 2022. El pasillo simula el recorrido hacia el Obelisco de Buenos Aires, donde ‘Leo’ y sus compañeros fueron recibidos por miles de personas, pero no pudieron llegar a destino debido a las multitudes. Un detalle que te pondrá en el centro de ese momento histórico.

Personas visitan la preinauguración del espectáculo 'The Messi Experience: A Dream Come True' en Miami, Florida, Estados Unidos. EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Lugar y fechas

Hasta el momento, la exposición solo tendrá lugar en la capital del país y será por un tiempo limitado, por lo que es importante que no dejes pasar la oportunidad. El evento abrirá sus puertas a partir del próximo jueves 23 de octubre y estará disponible hasta el 11 de enero del 2026.

La experiencia se llevará a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, un espacio emblemático que permite ofrecer una experiencia cómoda y completa para los visitantes.

El WTC será la sede de la exposición de la Pulga. (https://themessiexperience.com/)

Precios

Si bien, la fecha de su apertura será el 23 de octubre, es importante mencionar que, debido a su alta demanda, actualmente hay disponibilidad de boletos a partir del miércoles 29 de octubre. El precio de la entrada es de 1,003 pesos mexicanos; mientras que el boleto Fast Pass tiene un costo de 1,647 pesos mexicanos.

Horarios

Por otro lado, la exposición tendrá horarios bastante flexibles para las personas que quieran acudir en la mañana, tarde o la noche. La primera hora se entrada es a las 10:00 horas, permitiendo un ingreso cada 30 minutos; mientras que la última proyección es a las 21:30 horas.

Costos para The Messi Experience en la CDMX. (https://www.ticketmaster.com.mx/)

Los tickets los puedes comprar a través de la página de Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.mx/the-messi-experience-boletos/artist/3325034#reseas=themessiexperience).