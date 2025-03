Día de la Visibilidad Trans: llaman a marcha pacífica en Puebla

Personas trans marcharán en conmemoración de su lucha por el respeto a sus derechos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El próximo 31 de marzo, Puebla será escenario de la décima edición de la Marcha por la Visibilidad Trans, un evento que busca visibilizar las demandas de la comunidad trans y no binaria (NB), así como exigir justicia y respeto a sus derechos.

Según los organizadores, la movilización comenzará a las 16:00 horas desde el Monumento a Agnes Torres, ubicado frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el Bulevar 5 de Mayo, y culminará en el Zócalo de la capital poblana.

La marcha coincide con el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha que, desde 2009, busca reconocer los logros y derechos de las personas transgénero, además de generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan. Este día fue establecido por la activista transgénero Rachel Crandall para destacar la importancia de la visibilidad y fomentar el apoyo a esta comunidad.

Día Internacional de la visibilidad trans. Foto: (iStock)

En ese sentido, uno de los principales objetivos de la marcha es exigir acciones concretas contra la violencia que afecta a las mujeres trans, especialmente aquellas que se dedican al trabajo sexual. Los organizadores también buscan visibilizar los discursos de odio y los crímenes motivados por prejuicios hacia la identidad de género, conocidos como crímenes de odio.

En este contexto, se destacó que muchas denuncias relacionadas con estos delitos permanecen sin avances debido a que las víctimas suelen desistir de los procesos legales. Esto, según lo señalado, se debe a la falta de capacitación de las autoridades en temas relacionados con los derechos de la diversidad sexual.

Foro sobre crímenes de odio en el Congreso

El mismo día de la marcha, se llevará a cabo un foro en el Congreso del Estado de Puebla, donde se abordará la importancia de tipificar los crímenes de odio. Estos delitos se caracterizan por estar motivados por prejuicios hacia características protegidas por la ley, como la identidad de género, la orientación sexual, la raza o la religión.

Personas trans marcharán en Puebla. Foto: (Archivo)

Los crímenes de odio pueden manifestarse en diversas formas, desde agresiones físicas y acoso verbal hasta vandalismo y homicidios. La comunidad trans ha sido históricamente una de las más vulnerables a este tipo de violencia, lo que subraya la urgencia de establecer medidas legales que protejan a este sector de la población.

La visibilidad trans no solo busca reconocer la existencia y los derechos de las personas trans, sino también promover una sociedad más equitativa y libre de discriminación. Por ello, los organizadores de la marcha enfatizaron que esta visibilidad es esencial para eliminar estereotipos, fomentar narrativas inclusivas y garantizar una mayor participación de las personas trans en la toma de decisiones en todos los ámbitos.

El término “trans” abarca a personas cuya identidad de género no coincide con el género asignado al nacer, incluyendo a aquellas que no se identifican estrictamente como hombres o mujeres, como las personas no binarias. Además, el concepto de “espectro trans” reconoce la diversidad y fluidez del género, incluyendo identidades como genderqueer, agénero y otras.