“Ni siquiera sabes mi nombre”, el día que Robbie Williams y Omar Chaparro estuvieron frente a frente

El cantante asistió como invitado especial al programa "No manches" en 2005. (Reuters - IG, omarchaparro)

El reconocido cantautor británico Robbie Williams ha vuelto a ser tema de conversación luego de que el pasado 20 de febrero se estrenó en México su película biográfica titulada “Better Man”, la cuál se caracteriza por ser interpretada por un chimpancé, púes el artista considera que de esa forma se siente identificado en pantalla.

Como solista, Robbie Williams ha lanzado varios álbumes que han sido éxitos de ventas, destacando canciones icónicas como “Angels”, “Feel” y “Rock DJ” con su estilo característico que combina pop, rock y swing, mostrando una gran versatilidad artística.

Debido a su destacada trayectoria, el artista ha logrado ganar muchos fans alrededor del mundo a los cuáles ha logrado complacer en sus diferentes giras mundiales. En 2005 Williams visitó México por primera vez para promocionar su álbum Intensive Care con un concierto en el Estadio Azteca y presentaciones en programas de televisión, una de las más recordadas fue su segmento en el programa No Manches de Telehit presentado por Omar Chaparro.

La icónica presentación de Robbie Williams con Omar Chaparro

Robbie Williams acaparó el protagonismo del programa debido a su personalidad y carisma. (IG, omarchaparro)

Luego de su presentación en el Estadio Azteca, el artista británico visitó el programa “No Manches”, el cuál tenía un set especial con imágenes de su trayectoria hasta ese momento.

Omar Chaparro presentó a Williams, y el cantante entró bailando de forma improvisada lo que causó emoción entre el público presente en el programa, quienes aplaudieron y gritaron al ver a su ídolo.

Ya en el set, el británico acaparó la atención por su característica personalidad, mostrando una familiaridad y confianza con el presentador a pesar de ser la primera vez que lo conocía, las primeras palabras de Williams en el programa fueron elogios al corte de cabello y peinado de Omar Chaparro, situación que causó risas entre el público, ya que el artista mencionó que lo iba a copiar.

“Me gusta tu cabello, se ve muy bien de atrás y también arriba, pero creo que voy a empezar a copiar tu estilo de peinado”, mencionó el cantante nada más llegar.

Sin embargo, Omar Chaparro le negó rápidamente la opción, ya que le mencionó que su corte de cabello estaba patentado en México, situación que no fue desperdiciada por Williams que mencionó que en ese caso él compraría los derechos en Inglaterra, situación que causó la risa del público.

Debido a que el presentador mexicano mencionó ser gran fan del cantante desde hace mucho tiempo, Robbie Williams respondió que él también admiraba mucho a Chaparro desde hace dos minutos, por lo que propuso invertir los papeles y entrevistarlo.

“Que bueno que estas en el show de Robbie Williams ¿hace cuánto que te dedicas al medio del entretenimiento?”, preguntó el cantante al mexicano.

Omar Chaparro respondió la pregunta compartiendo como comenzó de joven a hacer bromas por llamadas telefónicas y después mencionó que ganó el reality show Big Brother México.

Robbie Williams no perdió la oportunidad y empezó a responder como si realmente conociera a Omar Chaparro con sarcasmo, lo que provocó un momento cómico para los presentes.

“Sí, me encantaba ese programa, tengo todas las versiones del programa en video y mi favorito es el Big Brother Mexicano y puedo decir que tú tienes mucho talento”, mencionó el británico a lo que Chaparro respondió tajante “Wey, ya basta ni siquiera sabes mi nombre”.

La exitosa trayectoria de la estrella británica

Robbie Williams se ha convertido en uno de los artistas ingleses más exitosos de la historia. (REUTERS/Yara Nardi)

Robbie Williams comenzó su carrera musical en 1990 cuando se unió a la boy band británica Take That, que tuvo un éxito masivo en Europa con temas como “Back for Good” y “Pray”. Sin embargo, diferencias creativas y problemas personales llevaron a su salida en 1995.

La ruptura marcó el inicio de su carrera como solista, enfrentando dudas iniciales sobre su capacidad para triunfar por cuenta propia. Su primer álbum, Life thru a Lens (1997), enfrentó críticas mixtas al principio, pero el éxito de la balada “Angels” lo catapultó a la fama internacional.

Durante su carrera en solitario, lanzó álbumes emblemáticos como I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000) y Escapology (2002). Estos trabajos consolidaron su éxito con hits como “Millennium”, “Rock DJ” y “Feel”. Además, exploró otros géneros como el swing en el álbum Swing When You’re Winning (2001).

Su estilo desenfadado y su personalidad carismática lo convirtieron en una estrella, obteniendo reconocimiento con numerosos premios y convirtiéndose en uno de los artistas más vendidos en la historia del Reino Unido.