Diego Klein es visto con una actriz en concierto de Nodal y no era Angélica Rivera

La vida privada del actor ha estado bajo el escrutinio público tras ser vinculado sentimentalmente con Angélica Rivera, su compañera de elenco en la serie Con esa misma mirada. (Fotos: @diegokleinfranco, @televisa_espectaculos, Instagram)

La vida privada de Diego Klein ha estado bajo los reflectores luego de que la revista CARAS lo vinculó sentimentalmente con la actriz Angélica Rivera, su coprotagonista en la serie Con esa misma mirada.

Ambos negaron sostener una relación en secreto, como lo afirmó la publicación. Incluso, el actor reconoció que salía con una actriz sin ningún tipo de asociación a la serie dirigida por Epigmenio Ibarra.

El actor Diego Klein fue captado junto a una mujer en un concierto de Christian Nodal. El actor había sido vinculado a la ex primera dama Angélica Rivera Crédito: @televisa_espectáculos, Instagram

De acuerdo con versiones no oficiales, se trataría de Yare Santana. En medio del revuelo mediático por el artículo de CARAS, se especuló que la efímera relación entre ‘La Gaviota’ y Klein terminó por una supuesta infidelidad de su parte con la actriz de Y llegaron de noche y Ahora que no estás.

A unos días de la presentación oficial de la serie, se vislumbra el final de los rumores en torno a un noviazgo entre sus protagonistas. Diego Klein fue captado en compañía de una mujer durante la presentación de Christian Nodal en la Plaza de Toros México, el pasado 14 de marzo.

Yara Santana ha hecho frente a la polémica guardando total hermetismo. (Foto: @televisa_espectáculos, Instagram)

Captan a Diego Klein con su novia en show de Nodal

A través de un breve video compartido en la cuenta de Televisa Espectáculos, Diego Klein aparece al lado de una mujer en las gradas de la plaza. “En EXCLUSIVA captamos a Diego Klein @diegokleinfranco disfrutando el Concierto de Christian Nodal @nodal, con quien sí es su novia y… disfrutando del amor!!“, se lee en la publicación, donde no se detalla la identidad de la acompañante.

En Instagram, el video abrió un debate donde resurgieron antiguas acusaciones contra Diego Klein. Luego del revuelo que generó el artículo de CARAS, el actor fue señalado de filtrar la información a cambio de publicidad, versión que desmintió al ser cuestionado por la prensa.

“No es mi estilo, disculpen. Yo estoy muy orgulloso de mi carrera y no es algo que me interese. Espero que se me conozca por mi trabajo”, respondió el actor, quien admitió que sí estaba saliendo con un alguien: “cuando formalicemos les contaremos”.

Por su parte, Yara Santana ha hecho frente a la polémica guardando total hermetismo. Pese a la insistencia de la prensa, la actriz no ha desmentido ni confirmado tener una relación con Diego Klein.

No obstante, diversas fuentes periodísticas insisten en que Santana sostiene una relación sentimental con Diego Klein, misma que decidieron mantener fuera de ojo público tras la polémica que rodeó al actor.

¿Cuándo se estrena ‘Con esa misma mirada’?

Con esa misma mirada es una nueva versión del melodrama colombiano Señora Isabel, que a su vez inspiró el clásico Mirada de mujer. La serie, producida por Epigmenio Ibarra, se estrenará el próximo 21 de marzo en la plataforma Vix+. El proyecto tendrá tres temporadas, cada una con ocho episodios. Angélica Rivera, Iván Sánchez y Diego Klein protagonizan el proyecto, donde destacan las participaciones de Sofía Castro, Nicolás Haza, Iliana Fox y Ximena Herrera.

Tras darse una pausa en la actuación, la artista regresa a la TV Crédito: Televisa