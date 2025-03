Colectivos piden a políticos no presentarse en Vigilia y Luto Nacional por Teuchitlán: “No los queremos ahí”

La policía monta guardia frente a la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva)

Los colectivos organizadores de la Vigilia y Luto Nacional Popular por los trágicos acontecimientos de Teuchitlán, Jalisco, que se llevará a cabo este sábado 15 de marzo en el Zócalo capitalino, pidieron de manera urgente y encarecida que los actores políticos, así como las diversas agrupaciones y partidos, que no se presenten al lugar, exigiendo que dejen de pretender que abanderan la causa.

A través de su cuenta en Facebook, el grupo de madres buscadoras Huellas de la Memoria emitió un extenso comunicado donde explica que a “algunas y algunos políticos carroñeros carroñeras no les quedó clara nuestra denuncia del martes 11 de marzo”.

Indicó que cuando grupos políticos se acercaron a querer abanderar la iniciativa, intentaron no ventilar los nombres ni los partidos políticos de los mismos: “Denunciamos la tentación del agandalle, y no ventilamos sus nombres ni apellidos, porque creímos que ante la denuncia y advertencia del primer comunicado, se iban a abstener de manchar esta limpia iniciativa de los colectivos da familias que buscan a las y los suyos”.

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, muestra zapatos en el Rancho Izaguirre, donde también se hallaron restos óseos, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el martes 11 de marzo de 2025. (Fiscalía General del Estado de Jalisco, vía AP)

“Hoy, nos vemos en la obligación de ser más precisos en la denuncia, porque conforme pasan los días, la iniciativa crece y se fortalece por todo el país, y también crece la ambición de los partidos que tratan de suplantar a los convocantes, haciéndose pasar por “sociedad civil organizada” y en otros casos, ni siquiera esconden sus siglas, ni su cinismo oportunista de querer encabezar la vigilia, y por tanto, la denuncia contra el gobierno" puntualizó la organización.

En primer lugar, señaló a personas del Movimiento Nacional por la Esperanza, organización vinculada a MORENA, quienes se acercaron para ofrecer mobiliario, carpas y sillas de parte del Profesor René Bejarano y de Dolores Padierna.

También indicaron que personas cercanas al ex senador Emilio Álvarez Icaza, preguntaron a compañeros que cómo iba a estar la logística, a qué hora sería el evento central, y quiénes participarían, y “si se ofrecía algo”.

Por otro lado, y sin aparente autorización de las madres buscadoras, la agrupación SomosMX emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que señalan que “se solidarizan con las madres buscadoras”.

La vigilia se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la CDMX. (@CentroProdh)

“Como convocantes y organizadores de la iniciativa, y junto con colectivos de familias buscadoras de todo el país, les decimos a los partido políticos viejos o nuevos, que no los queremos aquí, que, aunque se vistan de “Sociedad Civil, aunque se llamen UNE, aunque se digan Frente Cívico Nacional, “Somos México”, tienen la manos manchadas de sangre, al igual que la tienen los de Morena, PT, Partido Verde, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Y les decimos que no vamos a caminar con quien nos metió en este infierno. No necesitamos de su apoyo. No queremos que nos acompañen. No queremos que se presenten. No queremos que manchen esta Vigilia que con tanta rabia y dignidad estamos organizando".

Esta vigilia fue convocada por diversos grupos de personas que buscan a sus seres queridos tras el hallazgo de un “campo de exterminio” en el municipio jalisciense de Teuchitlán, donde se han encontrado cientos de zapatos y prendas de vestir perteneciente a personas que presuntamente fueron reclutadas de manera forzosa por el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento más de diez estados de la república se han sumado a la convocatoria para participar en la Vigilia y Luto Nacional en distintas plazas del país, entre ellas el Zócalo de la Ciudad de México.