Diputados y senadores deberían tener “un mínimo de cultura”, afirma Ricardo Monreal

Monreal reflexiona sobre “Utopía” de Tomás Moro como una guía hacia la tolerancia y la paz social. Crédito: Cuartoscuro

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, subrayó la relevancia de la lectura como una herramienta esencial para los legisladores, como representantes del pueblo, afirmando que debería ser una práctica obligatoria para quienes ocupan cargos públicos.

Durante una sesión del Taller de Lectura en San Lázaro, Monreal destacó que la lectura nutre a cualquier líder social, independientemente de su formación académica, y contribuye al mejoramiento en el desempeño laboral.

“Representamos a la población, porque deberíamos tener un mínimo de cultura, no importa si eres profesionista o tienes posgrado; aunque no lo tengas, la lectura no tiene exclusividade”, expuso el líder morenista.

Asimismo, expresó su alegría al notar la significativa participación de mujeres en dicha actividad, lo cual calificó como un indicio de empoderamiento femenino.

La aprobación de la reforma constitucional sobre soberanía y tráfico de armas marca un avance significativo según Monreal. | Foto: Cuartoscuro

Monreal incorporó tres nuevas obras a la agenda del taller: “Utopía” de Tomás Moro, “El arte de escuchar” de Erich Fromm y “Pandemocracia: una filosofía de la crisis del coronavirus” de Daniel Innerarity.

Respecto a la primera, señaló que Moro, figura central del humanismo en el siglo XVI, planteó una visión idealista de la sociedad basada en tolerancia, respeto y paz, mostrando cómo una convivencia sin juicios por creencias o religión podría concebirse en la isla imaginaria descrita en su obra.

Con relación a Fromm, destacó “El arte de escuchar” como una guía útil, especialmente en contextos marcados por debates irracionales, como en la Cámara de Diputados, instando a la necesidad de escuchar a todas las voces, incluso la oposición, sin recurrir al insulto.

Sobre la obra de Innerarity, describió su análisis de los cambios globales provocados por la pandemia de COVID-19, destacando cómo aún no se ha dimensionado plenamente el impacto geopolítico y social de esta crisis.

Monreal destaca la aprobación de reformas en la Cámara de Diputados

Por último, Ricardo Monreal resaltó la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional que fortalece la soberanía nacional y combate el tráfico ilegal de armas.

Según el diputado, esta reforma se incluye entre las más importantes logradas hasta ahora por el Congreso, junto con avances en materias como justicia, política social y derechos indígenas.

Ricardo Monreal Ávila, al frente del Grupo Parlamentario de Morena, utiliza el fomento a la lectura como una plataforma para reflexionar sobre la historia, la política y las transformaciones sociales, promoviendo así un desarrollo cultural y profesional entre integrantes del Legislativo mexicano.