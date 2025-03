Angélica Rivera regresa a la actuación en la serie de Televisa: Con esta misma mirada | en vivo

Iván Sánchez expresa sobre su regreso a Televisa

“Hace muchos años que no trabajaba en Televisa y cuando me hablaron de la temática de la serie me interesó, fue un gran acierto por la historia, el equipo humano que hemos hecho y es un placer estar aquí, hace bastantes años que no estaba por estos pasillos, ha sido bonito ver a tanta gente”.