Lorena Herrera reveló en qué reality show no participaría jamás: “No voy a arriesgar 35 años de carrera”

Lorena Herrera denuncia un robo a través de la aplicación Didi, donde un vestuario enviado nunca llegó a su destino (lorenaherrera)

Lorena Herrera ha sido víctima de un robo a través de una aplicación de mensajería y transporte, según denunció en sus redes sociales.

La reconocida actriz y cantante mexicana relató que un diseñador de moda le envió un vestuario mediante la aplicación Didi, pero nunca llegó a su destino.

La situación se complicó cuando el servicio marcó el pedido como entregado, lo que provocó la indignación de la artista, quien calificó la aplicación como “nefasta” y acusó a sus conductores de ser “rateros”.

“Oigam, no puedo creer lo que acaba de pasar con esta aplicación nefasta que se llama Didi. Para que sepan ustedes y tengan mucho más cuidado antes de pedir algo en esta aplicación, que está llena de conductores, rateros”.

Lorena Herrera narró la manera en que trataron de extorsionarla Crédito: Instagram/Lorena Herrera

El incidente no terminó ahí. Herrera explicó que el conductor de la aplicación intentó extorsionar a su diseñador, exigiendo dinero a cambio de devolver las prendas.

“Mi diseñador, desesperado, empezó a contactar al chofer, y el chofer le contestó y le dijo: ‘Si quieres las prendas, te cobro tanto’. Mi diseñador, en su desesperación, le dijo: ‘Sí, yo te lo pago, tráeme la prenda ahorita’, y el chofer le respondió: ‘No, aquí te va mi número de cuenta para que me deposites, y cuando me mandes la ficha, te mando las prendas’”, comentó Lorena.

Ante esta situación, Herrera aseguró que tomará acciones legales contra el responsable.

Herrera expresa que no participaría en realities de 24 horas como 'La casa de los famosos' (Archivo)

En otro ámbito, Lorena Herrera también ha generado conversación al expresar su opinión sobre los reality shows.

Aunque participó en la cuarta temporada de Big Brother VIP y actualmente forma parte del programa Siempre reinas, la actriz dejó claro que no participaría en realities que se graban las 24 horas del día, como La casa de los famosos.

Herrera afirmó que estos formatos pueden perjudicar la carrera de los participantes, ya que “de un día para otro, el público puede amarlos y luego odiarlos”.

“Me encantan los realities, honestamente, ya lo he dicho, me encantan los realities, nada más el formato de 24/7, ese no. Después de (ver) cómo se acaban las carreras. Que la gente ama, el público los ama y que de un día para otro los odian, no le entro”, dijo la famosa.

Aunque evita realities intensos, Lorena Herrera participa en 'Siempre reinas' (Netflix)

Durante un encuentro con la prensa, Herrera manifestó su gusto por los realities, pero subrayó que no arriesgaría su trayectoria de 35 años por un programa de este tipo. Sin embargo, está abierta a participar en otros formatos como Siempre reinas, aunque reconoció que también pueden ser intensos.

“No voy a arriesgar mi carrera de 35 años por un reality, pero otro tipo de reality como Siempre reinas y otro tipo, feliz. Aunque sí está denso”.

Además, Herrera calificó un reality como “vulgar”, aunque no especificó a cuál se refería. Algunos especulan que podría tratarse de Secretos de villanas.

La actriz señala que los reality shows pueden perjudicar la carrera de los participantes (Archivo)

“Me pareció un poco vulgar, honestamente, para figuras de la talla, de la trayectoria, del nivel que tienen, quienes salen en ese reality, yo no lo aceptaría”, concluyó.