Filtran supuesta llamada de la asistente de Silvia Pinal preocupada por su salud: “No me dejan decir nada”

Silvia Pinal fue hospitalizada (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Luego de que se confirmara que Silvia Pinal no saldría hoy del hospital pese al buen pronóstico reportado por su hija Sylvia Pasquel, las cosas parecen complicarse. El programa de espectáculos Chisme No Like difundió en sus redes sociales una supuesta llamada telefónica donde se puede escuchar a Efigenia Ramos bastante afectada y preocupada por la salud de la diva.

En el audio se escucha a un reportero de Chisme No Like preguntando a la asistente de Silvia Pinal la razón por la que los familiares no han salido del hospital para atender a la presa y dar un reporte, tal cuál lo había hecho Sylvia Pasquel.

Ante esto, Efigenia presuntamente respondió: “Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada”. Del mismo modo, el reportero preguntó por la familia de Silvia Pinal, y la voz del otro lado del teléfono le dijo: “Deja ver si ahorita que venga el médico Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar. Está por llegar el doctor”.

La familia de Silvia Pinal ha dado actualizaciones sobre su salud ( Foto: Facebook/Silvia Pinal)

Esta llamada habría ocurrido por la tarde de este 27 de noviembre. Cabe mencionar que aún no ha habido ningún tipo de actualización sobre la salud de la actriz por parte de su familia y que la persona de la llamada se escucha afectada y preocupada.

Aunado a esto, Ana María Alvarado reportó en su canal de Youtube que la salud de Silvia Pinal es complicada: “Se esperaba que saliera el día de hoy, ustedes saben que las altas son complicadas porque debe de ir un médico y hacer todo el trámite, generalmente es 2 o 3 de la tarde, no se dió así. Se sabe que doña Silvia Pinal se quedó en el hospital, que su estado de salud es complicado, que no pasó buena noche y el pronóstico es reservado”.

La exitosa carrera de Silvia Pinal, la diva más importante del cine mexicano

Luis Buñuel se oponía a filmar en México, pero un detalle intrigante de la lujosa mansión lo hizo cambiar de opinión. Foto: Oliver Terrones, Fb

Silvia Pinal es una figura icónica del cine y la televisión mexicana, cuya carrera abarca varias décadas y ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento. Su destacada versatilidad como actriz le permitió brillar en una amplia gama de géneros, desde el drama hasta la comedia.

En el cine, Pinal alcanzó el reconocimiento internacional al protagonizar películas dirigidas por Luis Buñuel, como Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto. Estas obras no solo demostraron su capacidad para interpretar papeles complejos, sino que también la establecieron como una actriz de renombre mundial.

En México, Pinal protagonizó éxitos como La criada bien criada, confirmando su habilidad en la comedia. Su talento no se limitó a la gran pantalla, ya que incursionó en la televisión con programas emblemáticos como Mujer, casos de la vida real, donde exploró diversas problemáticas sociales, conectando con el público durante más de dos décadas.

Además, Silvia Pinal ha sido productora de obras teatrales y cinematográficas, demostrando su capacidad multifacética en el mundo del espectáculo. Su legado perdura, consolidándola como una verdadera diva del cine mexicano y una inspiración para nuevas generaciones de artistas.