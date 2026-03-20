“Hizo mucho escándalo”: Florinda Meza arremete contra Cazzu por críticas a Ángela Aguilar

Florinda Meza defiende públicamente a Ángela Aguilar y cuestiona las críticas tras su relación con Christian Nodal. (Facebook Ángela Aguilar / Captura de pantalla Florinda Meza)

La reciente postura pública de Florinda Meza a favor de Ángela Aguilar volvió a abrir el debate} sobre el repentino romance entre la joven cantante y Christian Nodal.

La actriz cuestionó abiertamente las fuertes críticas contra la hija de Pepe Aguilar y arremetió contra la artista argentina Cazzu, a quien responsabilizó de amplificar la controversia tras su ruptura con el sonorense.

Cabe recordar que tras la separación de Christian Nodal y Cazzu en junio de 2024, la atención mediática se centró en la confirmación del noviazgo del cantante de “Gotitas Saladas”, que se produjo apenas dos semanas después.

Florinda Meza responsabiliza a Cazzu de amplificar el escándalo mediático tras la ruptura con Christian Nodal y la nueva relación del cantante. (Capturas de pantalla)

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar de las críticas por su relación con Nodal

Bajo dicho contexto, Florinda Meza fue consultada por la prensa, pues anteriormente se mencionó que había dejado de estar en el lugar número uno de la “persona más odiada”.

“La pobre muchacha realmente no tenía razón en ser juzgada así. El que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita”, dijo para Despierta América.

Y agregó: “Y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé como se llama, una fulanita, sultanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella”.

Tras sus palabras, su referencia despectiva a la intérprete argentina dejó clara su postura sobre quién habría prolongado la polémica a más de un año de que se desencadenó el escándalo.

Meza compara la situación actual de Ángela Aguilar con la polémica que vivió al iniciar su propia relación con Roberto Gómez Bolaños, mientras él seguía casado. (Zurisaddai González/Infobae)

La comparación entre la historia de Meza y la de Ángela Aguilar

Cabe recordar que el inicio de la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños también estuvo rodeado de controversia, pues él seguía casado en aquel tiempo con Graciela Fernández.

El estreno de una serie biográfica sobre “Chespirito” reavivó el interés sobre aquellos episodios, lo que dio nuevo contexto a los señalamientos públicos.

En medio del debate, varios usuarios destacaron coincidencias biográficas entre Florinda Meza y Ángela Aguilar. Ambas realizaron estudios formales de ópera y comparten raíces en Juchipila, Zacatecas, donde nació la actriz y donde la familia Aguilar conserva su residencia.

Florinda Meza afirma que la responsabilidad principal en la polémica recae en Christian Nodal por “sonsacar a una jovencita”. (Instagram)

Respecto a la relación de los intérpretes de “Dime cómo quieres”, la intervención de Florinda Meza subrayó que la responsabilidad principal recaía en el intérprete de “Adiós amor”, a quien acusó de “sonsacar a una jovencita”.

Además, cuestionó la legitimidad de las críticas hacia Ángela Aguilar, argumentando que las verdaderas consecuencias del caso respondían a las acciones del cantante y a la reacción de Cazzu, quien, según sus palabras, “hizo mucho escándalo”.

La polémica en torno a las figuras de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu ha marcado la agenda de espectáculos en México desde 2024, y tras la defensa de Meza, se introdujo una nueva perspectiva al debate.