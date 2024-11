Así reaccionó Mr. Doctor a la captura de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra

La mujer que se hacía pasar por psiquiatra fue detenida por las autoridades en Tlaxcala. (Captura de pantalla YouTube Mr. Doctor)

Durante la noche del jueves 21 de noviembre, Marilyn N fue aprehendida por las autoridades. En un operativo conjunto entre la Fiscalía de Puebla y la Fiscalía de Tlaxcala, se logró la captura de la mujer, quien está acusada de hacerse pasar por psiquiatra.

La detención se llevó a cabo en el estado de Tlaxcala, cumpliendo así con un mandamiento judicial por el delito de usurpación de profesión. La investigación sobre este caso continúa, según informaron las autoridades.

Tras darse a conocer la noticia, el especialista en medicina interna, Octavio Arroyo, quien realizó una investigación acerca del caso de esta mujer en su canal de YouTube, reaccionó a lo sucedido. “La abogada que se hacía pasar por psiquiatra por fin ha sido detenida, después de que esto se destapara hace poco más de 2 semanas con todas sus víctimas. La fiscalía tomó en consideración a un servidor como medio. Por fin esta charlatana está en la cárcel”, comentó.

Octavio Arroyo pidió a las víctimas y pacientes a no quedarse calladas. (Captura de pantalla Mr.Doctor)

“Esto todavía no acaba. Hay personas que ya denunciaron, pero necesitamos que sigan denunciado. Ahora que sabes que está tras las rejas, no te puede hacer nada. Mientras más denuncien más tiempo le van a dar de prisión. Por favor si tu conoces a alguien o fuiste víctima, no te calles”.

Cabe recordar que Mr. Doctor, retomó el caso de Marilyn Cote y presentó un documental bastante completo donde incluyó entrevistas de víctimas y psicólogos. Conforme pasaron los días salieron más acusaciones contra la supuesta psiquiatra pues pacientes, vecinos y víctimas de la mujer también alzaron.

Horas antes de que aprehendieran a Marilyn N, el influencer publicó una entrevista con la madre de uno de los afectados llamado Bryant. Un joven de 27 años a quien presuntamente mantuvo drogado y manipulado hasta que logró que aceptara ser su novio y con solo dos meses de haberse conocido procedió a pedirle matrimonio.

Marilyn N presuntamente habría contraído matrimonio con uno de sus pacientes. (Captura de pantalla)

”Acaban de ver el podcast de la entrevista que le hice a la mamá de Bryant donde nos relata como prácticamente lo privó de su libertad, que le daba sustancias e hizo que estuviera al borde de la muerte. Y lo obligó a casarse con ella”, señaló Mr. Doctor.

“Le dijo que lo quería contratar para que trabajara con ella en la clínica, en mercadotecnia, publicidad, porque habla inglés, es güero, tiene ojos azules y en el momento no me di cuenta… me llamó para el diagnóstico y me dijo que era un psicópata maligno, que tenía esquizofrenia, que tenía trastorno de personalidad”, declaró la madre de Bryant.