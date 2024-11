Robos en el Metro CDMX: esta es la nueva manera en que asaltan a los usuarios

(Twitter/@InfoMetroMX)

A diario en el Metro nos trasladamos millones de personas, siendo uno de los transportes más usados de la Ciudad de México, por ende más caóticos y a veces más peligroso. Los robos en este sistema de transporte no son algo nuevo, pero al ser instalaciones “vigiladas”, los criminales deben ingeniársela para poder salirse con la suya, y cada vez son más eficaces con sus métodos.

Lo más preocupante es que los ladrones ya emplean a niños y menores de edad para que sean parte de los modus operandi para poder quitarle a las personas sus pertenencias, como es en esta nueva modalidad, donde la participación de los niños puede ser esencial.

La manera en que lo realizan es que los criminales ubican a una persona, por lo regular mujeres jóvenes, y emplean métodos de distracción para poder despojarlas de sus cosas. Se enfocan en personas que traigan bolsas fáciles de quitar o celulares de alta gama.

Luego, un cómplice comienza a distraer a la víctima seleccionada, como preguntándole alguna dirección o algo más. Los demás involucrados comienzan a aglutinarse alrededor de la víctima para confundirla, a lo que alguien más, por lo regular un niño, le arrebata la bolsa o la mochila y se echa a correr con ella.

Así lo narra una usuaria identificada como Sashenka Solís, quien dijo que en la estación Coyuya, de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917, fue víctima de esta manera de asalto

“Justamente, en el Metro Coyuya, iba a hacer transbordo hacia la Línea 5 del Metrobús. Se me acerca una señora. Me decía que iba a cambiar unos cheques, le indiqué dónde se encontraban los bancos y ella me decía que no, que unos policías, que querían que se quedarse con ese dinero. Se acercó otra señora y me empezaron hacer plática. En eso me golpean la mochila y me la cambio de lugar, en cuanto me la cambio pasa un niño y me la quita, ¡me jalaron la mochila! Lo iba alcanzar y se atravesaron unas personas y ya no pude”, señaló la usuaria.

Autoridades del Metro, ante esto, han asegurado que se va a reforzar la seguridad de las instalaciones, con 5 mil 800 elementos de la policía y campañas de concienciación y precaución. Al tiempo, el organismo recomienda que en caso de ser víctimas de un crimen en el Metro, no se debe hacer frente al agresor, y en su lugar buscar auxilio con el policía de la estación donde el altercado ocurra.

Si el incidente pasa dentro del tren, puedes accionar la palanca de emergencia; si el criminal es detenido y deseas presentar una denuncia, serán remitidas ambas partes a una Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, para seguir el trámite correspondiente.