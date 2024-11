Sheinbaum cita a Felipe Calderón para acusar a Jorge Romero, nuevo presidente del PAN, de “ser el jefe del Cártel Inmobiliario”

Claudia Sheinbaum criticó la designación de Jorge Romero como dirigente nacional del PAN (Cuartoscuro | Archivo)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo citó al expresidente Felipe Calderón para responder al cuestionamiento respecto a la asignación de Jorge Romero como dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), pues acusa al exalcalde de Benito Juárez de estar involucrado en hechos de corrupción en la Ciudad de México.

La mandataria federal insistió que durante las campañas electorales para la presidencia de México, realizaron propuestas para promover programas sociales, sin embargo, una vez concluyó el proceso Marko Cortés, actual líder del PAN, reconoció que habían caído en la trampa de la promoción de programas sociales.

“Hay que preguntarle a Calderón que opina de Jorge Romero (lee fragmento del libro Decisiones Difíciles de Felipe Calderón): ‘Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revela. Un amigo suyo y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones deambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes, con ellos además habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad’. Eso es lo que opina Calderón que no es alguien que apoya a la 4t ¿verdad? Es el jefe del Cártel Inmobiliario el presidente del PAN (Jorge Romero), lo conocimos muy bien en la Ciudad de México, probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron”, comentó en conferencia de prensa.

Información en desarrollo...