Conoce la planta medicinal que previene la anemia, reduce el riesgo de diabetes y mejora el humor

De hojas verdes y flores naranjas la planta del muicle destaca por su contraste de colores en parques y jardines, sin embargo, además de su belleza visual es utilizada en la herbolaria debido a sus múltiples beneficios para la salud.

Gracias a sus propiedades ayuda en la prevención de enfermedades o tratar algunas como la anemia, diabetes o la depresión; en forma de té, en cremas e incluso polvo -extracto-.

La sacatinta o Justicia spicigera -su nombre científico- es originaria de México y en la culturas indígenas es utilizada para tratar enfermedades de todo tipo, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes, del mismo modo sus propiedades calmantes y la presencia de ciertos fitonutrientes ayuda a equilibrar los neurotransmisores que son los responsables del estado de ánimo, captando la atención de propios y extraños.

Sabías que... es una de las más utilizadas para tinción de la lana, ya que puede brindar diferentes tipos de coloración: azul o verde, ambos en mayor o menor intensidad.

Propiedades

Antiinflamatorio y analgésico. Se utiliza para aliviar dolores musculares y articulares.

Mejora la circulación. Para tratar problemas del sistema circulatorio y de presión arterial.

Problemas respiratorios. Ideal en casos de asma, tos y otros padecimientos respiratorios.

Efecto antidepresivo. Es usado para tratar la depresión y combatir los síntomas de la ansiedad, por su efecto suave en el sistema nervioso.

Pese a que en la actualidad no existe el sustento científico necesario, se le han adjudicado propiedades curativas capaces de combatir desde un dolor de estómago, granos o un cólico menstrual, hasta sífilis, tumores, leucemia y cáncer cervicouterino.

Investigadores de la Universidad Veracruzana están en proceso de estudio con el interés de conocer si efectivamente cuenta con alguna propiedad que combata o prevenga al cáncer, y aunque los resultados no son concluyentes, si han aportado datos muy optimistas sobre el tema.

“Se han hecho pruebas en ratas y en células no transformadas, es decir, no cancerígenas y hay buenos indicios. Podría hablarse de una actividad selectiva, pero no lo podemos confirmar aún, faltan más investigaciones antes de llegar a una conclusión o respaldar su uso farmacológico”, refieren los científicos.

Contraindicaciones

Aunque el muicle tiene un amplio espectro de beneficios potenciales, su uso debe ser regulado y preferiblemente supervisado por un profesional de la salud, ya que en ningún momento sustituye a ningún medicamento.

El exceso en su consumo podría provocar molestias digestivas o alteraciones en el sistema nervioso.

