Conductoras de Netas Divinas juegan a la ouija en vivo y presencian experiencia paranormal

Natalia Tellez y Daniela Magún protagonizan un momento inusual en "Netas Divinas" al usar una ouija en vivo (Netas divinas)

Durante una transmisión en vivo del programa Netas divinas, las presentadoras Natalia Téllez y Daniela Magún protagonizaron un momento inusual al experimentar un fenómeno que algunos podrían calificar de paranormal.

Ambas decidieron participar en una sesión de ouija, un juego que históricamente ha sido asociado con la comunicación con espíritus.

Mientras que Téllez mostró escepticismo y se retiró al no observar movimiento en el tablero, Magún, influenciada por experiencias familiares, se mostró más abierta a la posibilidad de contactar con el más allá, pues según ella, veía a su abuela jugar frecuentemente y no ser objeto de experiencias paranormales.

Magún recuerda que su abuela jugaba a la ouija sin experimentar eventos negativos (Televisa)

Magún fue la primera en colocar su dedo sobre el tablero, recordando cómo su abuela solía jugar sin experimentar eventos negativos. Por otro lado, Tellez, quien no creía en el poder del tablero, decidió participar inicialmente, pero al no percibir actividad, optó por no continuar.

Las otras conductoras, Galilea Montijo y Consuelo Duval, prefirieron mantenerse al margen debido a su temor hacia la ouija, observando desde una distancia segura y abrazándose mutuamente mientras sus compañeras realizaban la sesión.

Durante el intento de contacto, las presentadoras formularon diversas preguntas y recitaron frases en latín, guiadas por el invitado al programa, quien llevó la misteriosa tabla, buscando invocar alguna presencia espiritual.

En un momento, se mencionó la posible presencia de una niña que, según rumores, deambula por el foro seis de la televisora de San Ángel.

El experto presente en el set guió a las conductoras en el proceso, sugiriendo que se relajaran y siguieran ciertos pasos rituales antes de colocar sus dedos en el tablero.

El ambiente en el foro se tornó tenso cuando, tras un cambio de participantes, el tablero finalmente mostró movimiento.

Sin embargo, las respuestas obtenidas resultaron difíciles de interpretar, dejando a las conductoras y al público sin una conclusión clara sobre la identidad del supuesto espíritu contactado.

Un suceso paranormal tuvo lugar en el foro de Televisa

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Muchos internautas criticaron la actitud escéptica de Tellez, considerándola una falta de respeto hacia el experto que asistió al programa.

Comentarios en plataformas como YouTube reflejaron el descontento de algunos espectadores, quienes esperaban una mayor seriedad en el manejo del tema por parte de las conductoras.

“Mejor hablen de cosas importantes , no de cosas que no aportan a la sociedad, muy bien Natalia no eres ningúna ignorante y te aplaudo porque no dejas que nadie te manipule”, “Yo creo que debería disimular Natalia que no cree por respeto, y Galilea y Consuelo dejar de bromear y respetar, cada quien sus creencias por educación. Si no para que tienen ese tipo de invitados”, se lee en respuesta al video publicado por Unicable.