Salgado Macedonio arremete contra oposición por no acudir a la insaculación de puestos del Poder Judicial: “Para eso nos pagan”

El senador por el estado de Guerrero catalogó "vergonzosa" la inasistencia de los legisladores de oposición a la insaculación (Cuartoscuro)

La reforma al Poder Judicial, aunque ya fue promulgada, sigue generando debate en el Congreso de la Unión. Con motivo de la discusión previa a la aprobación de la convocatoria para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, el senador Félix Salgado Macedonio arremetió contra legisladores de oposición por haberse ausentado durante la insaculación.

En la sesión de este martes 15 de octubre de 2024, el representante del estado de Guerrero en el Senado se refirió a las declaraciones realizadas por la legisladora Mayuli Martínez Simón, quien catalogó como “vergonzoso” el procedimiento de insaculación para determinar cuáles serán los cargos que se elegirán en la jornada del 1 de junio de 2025.

“Es lamentable que esto sea para ustedes un juego de azar, que estén haciendo este tipo de justicia al que al final del día van a tener acceso las y los mexicanos ¿En dónde estamos parados? El sábado fue vergonzoso que en esta tribuna, en este Senado, hayan cometido esta barbaridad legal. Yo les digo a las mexicanas y mexicanos, con mucha pena, que este gobierno de depredación está socavando la democracia mexicana”, expresó.

El legislador de Morena en la Cámara Alta, Félix Salgado Macedonio, reprochó la ausencia de senadores de oposición por no acudir a la sesión donde se realizó la insaculación de los cargos del Poder Judicial de la Federación que se elegirán en junio de 2025 Crédito: Crédito: Canal del Congreso

Instantes después, Félix Salgado Macedonio solicitó el uso de la palabra desde su escaño para referirse a las declaraciones de la integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Fue ahí cuando señaló la ausencia de los legisladores de dicho partido político, así como de los de Movimiento Ciudadano (MC).

“Si me permite, por favor. Ella dice, con todo respeto, ‘qué vergonzoso lo que ocurrió el sábado’. Vergonzoso que no vinieron, para eso se les paga. Son senadoras y senadores que tienen un salario y que debemos devengar ese salario que el pueblo nos paga. Eso es lo que da vergüenza, que no vinieron”, dijo el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante la sesión celebrada el sábado 12 de octubre de 2024, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) no se presentaron al salón de sesiones. Dicha decisión fue anunciada por ambos grupos parlamentarios desde un día antes, cuando el presidente de la directiva, Gerardo Fernández Noroña, ya había convocado al Pleno.

“No podemos validar un proceso electoral que ya inició sin el marco jurídico que le dé certeza (...) los senadores del PAN no aprobaremos un proceso que carece de certeza jurídica y transparencia, que elimina la división de poderes y pretende dejar el poder a un solo partido”, dijo Marko Cortés.

Cabe mencionar que, durante la sesión celebrada este martes 15 de octubre de 2024, el Senado de la República aprobó la convocatoria para la elección de 881 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. El proyecto fue avalado con 78 votos a favor y 39 en contra.