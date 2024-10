Así fue cuando Liam Payne recibió mariachis de sus fans mexicanas y él respondió agradecido

El británico falleció a los 31 años de edad (Foto: Captura de IG)

Liam Payne, exintegrante de One Direction falleció el miércoles 16 de octubre en un trágico accidente en Buenos Aires, Argentina. Según la información disponible, el incidente ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo, cuando Payne cayó desde el tercer piso del edificio.

La noticia ha impactado profundamente a la comunidad musical y a los seguidores de Payne alrededor del mundo. Su participación en One Direction, una de las bandas más exitosas de la historia, dejó una huella significativa en la industria musical.

Desde su formación, One Direction se convirtió en un fenómeno cultural, y Payne, junto con sus compañeros de banda, alcanzó niveles de fama extraordinarios. La banda no solo vendió millones de discos, sino que también llenó estadios en sus giras internacionales, consolidando su lugar en la historia de la música pop.

La reacción de sus seguidores en México y en otros países ha sido inmediata. En las redes sociales, los fanáticos han compartido mensajes emotivos y recuerdos de sus momentos favoritos con Payne, tanto en su etapa con One Direction como en su carrera en solitario.

Uno de estos recuerdos es aquella vez que el británico fue sorprendido por sus fans mexicanas, quienes emocionadas con su presencia en el país, le llevaron mariachi. El momento ocurrió en el año 2018, en la Ciudad de México. Los músicos entonaron la famosa pieza musical nacional Cielito Lindo, al tiempo que las fans gritaron su amor y expresaron su apoyo al cantante con pancartas.

Después de este episodio, Liam Payne no dejó de destacar el cariño que siempre demostraron las fans mexicanas.

México y "One Direction" tiene una historia que se remonta a los inicios de la banda

Por supuesto, tras la noticia de la muerte de Liam Payne, las fanáticas en México expresaron su tristeza a través de redes sociales, con emotivos mensajes.

La importancia de ‘One Direction’ para la industria de la música

One Direction, formada en 2010 durante el programa de televisión The X Factor, se convirtió rápidamente en un fenómeno global, impactando significativamente la industria musical. Su enfoque en el pop y la habilidad para conectar con una audiencia joven revitalizaron el interés en las boy bands, abriendo camino para otros grupos similares.

A lo largo de su carrera, One Direction lanzó varios álbumes de estudio. Su álbum debut, Up All Night (2011), incluyó canciones como What Makes You Beautiful, que se convirtió en un himno generacional. Take Me Home (2012) continuó su éxito con sencillos como Live While We’re Young. En 2013, lanzaron Midnight Memories, destacando temas como Story of My Life, mostrando una evolución hacia un sonido más maduro.

Four (2014) consolidó su presencia en el mercado con canciones como Steal My Girl y Night Changes. Finalmente, Made in the A.M. (2015), lanzado tras la salida de Zayn Malik, demostró que el grupo podía adaptarse a cambios internos sin perder popularidad, con éxitos como Drag Me Down.

La capacidad de One Direction para innovar y atraer a una base de fans global demostró su influencia en la industria musical, dejando un legado que sigue vigente. Sin duda, la muerte de uno de sus integrantes es un golpe duro para las millones de fanáticas que la banda logró conquistar durante sus años en activo.