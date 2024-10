Karime Pindter muestra cómo hacer comedia sana con una sátira de su vida en su stand up: “No me burlo de la gente”

Karime Pindter demuestra qué es la comedia sana con una sátira de su vida en su nuevo show (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Karime Pindter se convirtió en todo un fenómeno de la televisión y las redes sociales este 2024, pues pese a que contaba con una amplia trayectoria y era reconocida por ser el rostro principal del polémico reality show Acapulco Shore, su llegada a La Casa de los Famosos México le permitió mostrar una faceta desconocía en la que la comedia resultó ser su talento más oculto pero aplaudido.

En charla con Infobae México, La Matrioshka habló sobre el estreno de su nuevo especial de stand up titulado Karime Pindter: De La Mano del Señor, disponible el próximo jueves 17 de octubre en Paramount+ y Comedy Central, cómo demostró que se podía hacer comedia sana en el reality show de Televisa y lo importante que fue para ella mostrar que es un mujer preparada.

“En septiembre cumplí 10 años de trayectoria y estoy muy agradecida con Acapulco Shore, ahora estar en La Casa de los Famosos México es impresionante, porque ahora soy la amiga de México, todo mundo me saluda, son lindos conmigo, agradecida de hasta donde me dejó llegar el público. Pero este proyecto, De La Mano Del Señor, se grabó hace un año y yo ni sabía que estaría en la casa, los tiempos de Dios son perfectos”, inició la apodada ‘reina sin corona’.

Infobae México charló con la ganadora del segundo lugar del polémico reality show de Televisa Crédito: Infobae México

“Creo que ahorita ya estoy en otra etapa, soy una mujer más madura, menos desmadrosa, más enfocada pero con la misma esencia. Yo no podía irme de Acapulco Shore sin hacer un especial de stand up que es una sátira de mi vida”.

La comedia sana; lejos de Adrián Marcelo y cerca de la producción a cargo de Karime Pindter

La primera rutina de stand up de la influencer mexicana se estrenará el próximo jueves 17 de septiembre en Paramount Plus en colaboración con Comedy Central.

“La producción y creatividad a mí me apasiona. Yo en todos los proyectos me involucro en lo creativo, en el guion, en que todo salga perfecto, en que siempre tenga comedia. En La Casa de los Famosos yo decía ‘Que no caiga el evento’, vamos a producir”, agregó.

Infobae México charló con la ganadora del segundo lugar del polémico reality show de Televisa Crédito: Infobae México

“La comedia sana, en este especial yo no me burlo de la gente, sí hay cabareteo, cotorreo, cuento un poco de algunas personas que pasaron en mi vida pero de la que me estoy burlando es de mí”, expresó.

La plataforma de streaming en redes sociales, el programa estará disponible a partir de las 22:00 horas en México y la 01:00 horas en Argentina.

“Una comedia sana siempre es reírte de ti y tus cosas, te puedes llevar pesadito con tus amigos pero siempre desde el respeto, sin meterte en su físico o pensamientos. En esta casa fuimos la diversión y la comedia blanca, por allá estaba darks, se me olvidó el palo santo”, agrega Karime Pindter en Infobae México.

Infobae México charló con la ganadora del segundo lugar del polémico reality show de Televisa Crédito: Infobae México

De ‘Tostadita’ a modelar para ‘El Malilla’: Karime Pindter también juega con la música

“La onda musical para mí ha sido diversión, para vivir la experiencia. Lo menos que me esperaba era salir y ver que la Tostadita estuviera en tendencia, o sea no te pases, le pusieron hasta coreografía, a penas me la estoy aprendiendo. Me gusta esa canción porque es parte de mi historia pero digo ‘No manchen’no puedo creer que esto revivió”.

Sobre la idea de colaborar con Gala Montes y Briggitte Bozzo o incluso El Malilla en alguna canción, Karime Pindter le confiesa a Infobae:

“A lo mejor después hago una con Las Chicas Superponedoras. Con El Malilla, es un gran amigo y apoyo, pero yo no creo que quiera hacer una canción conmigo porque él si se está tomando su carrera musical en serio, pero yo lista para salir en sus videos y apoyarnos como amigos siempre. Ahora bien, si me lo ofrece aquí estoy. El para nada lo toma en juego, para mí es un poco más de ‘coitorreo’”, comentó.

Infobae México charló con la ganadora del segundo lugar del polémico reality show de Televisa Crédito: Infobae México

Efecto Karime Pindter: “La verdadera Matrioshka, papi”

“Estoy feliz porque han sido 10 años de mucho trabajo; la gente solo me veía en Acashore y a lo mejor solo veía a la chava desmadrosa, pero yo todo este tiempo me estuve preparando con conducción, actuación, locución, tengo mi podcast, he estado en radio, escribí un libro, he conducido muchos programas aquí en Paramount, he hecho muchas cosas que a lo mejor la gente no conocía”.

Sobre su nueva faceta y ser considerada como el descubrimiento del año en la televisión, Karime se sincera:

“Sí soy la Karime loca y divertida, pero hay mucho más, espiritualidad, conciencia. Yo entré a La Casa de los Famosos México porque amo hacer reality, sabía que era el más duro mental, quería probarme, ver qué pasaba, sé que es una gran ventana. Yo tenía miedo de no mostrar a la Karime que conocen en Acapulco Shore porque es la que la gente quería pero ya soy otra, ya tengo 31 años, ya no puedo ser así, voy a ser yo y a ver qué pasa. Si la gente me quiere bien sino pues soy esto”.

Infobae México charló con la ganadora del segundo lugar del polémico reality show de Televisa Crédito: Infobae México

“Me juzgaban por no ser la Karime desmadrosa y demás, salgo y la gente me conoce de otra manera. Es otra década, faceta, me pueden ver como comediante o conductora, estoy agradecida y feliz”, finaliza.